"Casi me agarro a trompadas con Ricky Martin"

Una historia increíble contó el humoritsa Campi, quien destacó que casi se agarra a las trompadas con el cantante, Ricky Martin, en Nueva York. Según aseguró en PH, Podemos hablar, el puertorriqueño no quería que el argentino haga humor, con su personaje Jorge. Y eso desencadenó el roce.

Junto a José María Listorti, tuvieron que esperar 4 días en el hotel para hacerle una entrevista a Ricky Martin: "Estábamos encerrados en un hotel esperando el llamado. Nos decían 'mañana llama' (para hacer la entrevista) y pasaron cuatro días hasta que nos dicen que nos estaba esperando".

Y contó detalles del encontronazo, a la hora de grabar la entrevista: “Ricky lo mira al productor, le habla el secreto y luego viene él a hablarme: ´Va a hacer la nota, pero vos no', me dice. ´Hace cuatro días que estoy esperando acá', le respondí. ¡La voy a hacer! Él no quería hacer humor", contó tentado. Fue entonces cuando los tuvieron que separar, por una pequeña discusión: "Se empezó a poner brava la cosa y al final se hizo la nota, pero sin mí", cerró.