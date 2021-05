Sergio Bonacci Lapalma: “Es muy difícil buscar el éxito en el arte y vivir de él”

Curioso e inquieto, Sergio Bonacci Lapalma amó el arte inmerso en la música e hizo de éste un modo de vida. Ahora con el oficio como pasión, abocó su carrera para trabajar en la composición musical, fundó un sello y está dedicado a las cortinas musicales de proyectos audiovisuales.



Durante una entrevista con este multimedio, el artista presentó su obra conceptual actual basada en las Malvinas y recorrió su vasta trayectoria internacional.

—En este momento inusual de la humanidad que afecta a las actividades dedicadas al espectáculo y la cultura, ¿en qué proyectos estás inmerso?



—Estoy trabajando en una obra de blues en español titulada If blues was money, I’d be a millionaire. Asimismo, estoy coproduciendo con Hong Kong sobre el dúo de directores de Arte de Argentina, Bosco y Jojo. Por otro lado, junto a la fundación Make Art Not War tenemos el sexto festival de teasers que será presencial en Armenia, mientras que podrá observarse de forma online para el resto del mundo. Además estamos trabajando en Temas unidos, un disco conceptual para ayudar a los habitantes de la Patagonia que perdieron todo debido a los incendios forestales.

—¿Cómo te abocaste al arte en estas circunstancias?



—Gracias a la pandemia imperante del coronavirus, fundamos el sello Make Noise Not War junto a mi compañera sentimental, Edith Soot. Esto transcurrió mientras estábamos en nuestra casa, donde también hemos convivido con otros artistas, como hermanos. Esta situación de Covid-19 nos ayudó a que todos estemos más juntos que nunca. Es muy difícil buscar el éxito en el arte y vivir de él, al menos en el mundo del entretenimiento. Sucede que en este país el arte no es un entretenimiento sino más bien un producto. Tengo una nostalgia del arte de antes, eso es lo que me motivó venir a estos pagos. Sin embargo acá no hay cultura, pues todo tiene un fin lucrativo.

—¿Cómo te adherís a la lucha cotidiana en las batallas de género?



—Tuve el honor de haber realizado Transfobia, el primer videoclip metalero que habla sobre el tema. Se trata de una canción de la mano del artista y activista argentino, Peco Ulises, además fue realizado junto Mel Rico con la participación especial del activista trans, Alma Fernández. Este proyecto me ayudó a conocer más sobre el tema y ayudar a difundir más conciencia sobre la transfobia en las mentes ignorantes.