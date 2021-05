Now and then será la primera serie bilingüe de Apple TV

Apple TV reveló el reparto del thriller bilingüe Now and then, producido por Bambú Producciones y con los creadores Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés y Gema R. Neira tras las cámaras.



Ellos han sido los showrunners de programas exitosos que pueden disfrutarse en plataformas internacionales de gran suceso, convirtiéndose rápidamente en sinónimos del fenómeno que se está viviendo mundialmente con las series españolas. Bambú estuvo tras Velvet, Las chicas del cable y Gran hotel.



Se ha elegido como director y productor ejecutivo a Gideon Raff, hacedor de las potentes El espía y la multipremiada Homeland.



Now and then está ambientada en Miami, y se rodará en español e inglés. Estará protagonizada por Soledad Villamil, Rosie Pérez, Maribel Verdú y Marina de Tavira. La propuesta es un complejo thriller que explora las diferencias entre las aspiraciones de juventud y la realidad de la vida adulta a partir de un grupo de amigos universitarios que cambia para siempre cuando un fin de semana de celebraciones acaba con uno de ellos muerto.



Ahora, tras haber pasado 20 años, los otros cinco han de reunirse tras recibir una amenaza que pone en riesgo sus vidas aparentemente perfectas.



Bambú Producciones producirá la serie para Apple TV+. Now and then será la primera de las producciones de Apple TV que buscará posicionar a la plataforma con contenidos pensados para el público cautivo de Latinoamérica y España, sabiendo que en la actualidad las series en castellano viven un fenómeno sin precedentes, pero no solo en la región, sino, principalmente, en todo el mundo.