Con un proyecto musical como DJ, Gabo Rossi lanza su primera producción titulada Mantra RMX, que está inspirada en el año 2020, cuando la vida tal como la conocíamos sufrió un freno.

En diálogo con diario Hoy, el músico presentó la obra conceptual y reflexionó sobre el camino recorrido.

—De forma reciente pudiste lanzar una propuesta musical que ya es un éxito en las plataformas digitales. ¿En qué otros proyectos estás inmerso?



—Además de la producción de música original, estoy creando Axioma, una distribuidora de música que busca desarrollar la escena alternativa de Buenos Aires. Al ser DJ, me quedé con mucho tiempo libre con todo lo ocurrido por la pandemia y así pude dedicarme a un montón de cosas que tenía en el tintero. A veces, uno está muy arrutinado por sus compromisos, en mi caso muchas fechas mensuales para pasar música, y no puede dejarse el espacio para que maduren otros proyectos.

—Con un freno en la actividad presencial abocada al arte, el espectáculo y la cultura, ¿cómo transitás este estadío?



—Es una situación dura para nosotros en este momento. Por otra parte, hay muchos colegas y amigos que realmente ya han tocado fondo económicamente y tuvieron que dedicarse a otras cosas para sobrevivir. Les va a costar mucho volver a involucrarse en el mundo del entretenimiento. Si vos en todo este tiempo, no hiciste música, vas perdiendo el training entonces a la hora del regreso, se va a hacer más cuesta arriba.

—¿Y qué hiciste para mantenerte ocupado y abocado al oficio?



—Durante la cuarentena que vivimos, la pasé junto a mis amigos, por las restricciones que todos conocemos. Es muy raro llegar a poner música con un montón de canciones nuevas para nadie porque estuviste solo en tu casa preparando sets sin poder probarlos en pistas. No sabes qué canciones le gustan a las personas, y cuáles no. La creación de Mantra RMX salió desde ahí, desde cómo funcionaban estas pistas de baile improvisadas que se daban en casas, donde al tener más intimidad las cosas se desarrollaron diferente. Sucedió un gran cambio paradigmático que nos abrió la cabeza a todos los participantes. En la actualidad, mi carrera está dedicada al ciento por ciento a la música.

—En estos tiempos de compromiso y empoderamiento, ¿cómo adherís a estas causas?



—Milito desde un lugar silencioso porque me encuentro en un lugar privilegiado siendo un hombre blanco cis. Aporto mi grano de arena respetando los postulados básicos, como no asumir qué pronombres usan las personas, por ejemplo. Muchas veces me toca corregir a alguno que no sabe cómo referirse a las disidencias del modo correcto, pero siempre lo hago en un lugar de intimidad, jamás en redes sociales, así haciéndome cargo de una lucha cuyos protagonistas deberían ser otros.