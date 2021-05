Espectacular presentación de The Weeknd y Ariana Grande

En este último tiempo, las entregas de premios más importantes de los Estados Unidos y en Inglaterra contaron con público presencial. Esto lo pudimos ver en la entrega de los premios Billboard, hace unos días, y también en los Brit Awards.

Anoche, en el famoso Dolby Theatre de Los Ángeles, se entregaron los premios iHeart Radio, que tuvo entre las figuras a The Weeknd. El canadiense, que brilló en las últimas galas, estaba nominado en ocho categorías pero se terminó quedando con tres, dos de ellas muy importantes, como es "Canción del año" y "Artista masculino del año".

El artista subió al escenario para cantar junto a Ariana Grande el tema “Save Your Tears”, que grabaron juntos en la versión remix que fue publicada en abril. La original formó parte de su aclamado disco "After Hours".

Otro de los momentos musicales que tuvo la noche fue la presencia de Bruno Mars y Anderson .Paak, con su segunda presentación en vivo como Silk Sonic. El dúo tocó “Leave The Door Open”, que formará parte del álbum debut "An Evening With Silk Sonic".