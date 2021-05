Billboard Music Awards 2021: Todos los ganadores

Bajo la relajada y precisa conducción de Nick Jonas, desde el Microsoft Theater de Los Angeles, se entregaron los Billboard Music Awards® 2021, que con transmisión para Argentina de TNT, permitieron conocer a The Weeknd (9 premios) y Bad Bunny (3) como los grandes ganadores de la noche, pero también hubo premios para BTS (4), Gabby Barret, Karol G, Lady Gaga y Taylor Swift, entre otros.

El premio para el artista de la década fue para el rapero Drake, reconocido además por un meme muy utilizado en redes, y Pink, que recientemente acaba de estrenar documental en Amazon Prime Video, recibió el Premio Billboard Icon, ofreciendo una increíble performance en vivo, además de enamorar a los fanáticos al ingresar al evento acompañada por sus pequeños hijos.

Mientras avanza la vacunación contra el COVID, las galas de premiación comienzan a tener otro tono, pasando de las conexiones por zoom a la presencialidad mediada por distanciamiento, testeos y tapabocas. Así, la alfombra roja de los Billboard Music Awards®, introdujo en la nueva normalidad a los espectadores, quienes desde el lugar mismo de la entrega, y televisivamente alrededor del mundo, siguieron la gala.

Los premios celebran a los artistas más destacados en diferentes categorías en una ceremonia cuyos resultados se basan en el desempeño de artistas y producciones en los Billboard Charts durante los últimos doce meses y se toman en consideración las preferencias de la audiencia, las ventas de álbumes y canciones digitales, presencia en radios, streaming, giras y reconocimiento social.

The Weeknd, el más nominado

Este año The Weeknd lidera la lista de nominados, pues el cantante fue considerado en 16 categorías, entre ellas a Mejor Artista, Mejor Álbum Billboard 200 por el material After Hours y Mejor Canción Hot 100 gracias a su exitoso sencillo "Blinding Lights", el tema número uno del año pasado.

Mientras que Bad Bunny es el favorito para coronarse con el premio a Mejor álbum latino, categoría para la que fue nominado en tres ocasiones por los discos que lanzó en 2020: YHLQMDLG, Las que no iban a salir y El Último Tour del Mundo.

Lista de ganadores:

Artista Top del Hot 100: The Weeknd

Top Artista Latina Femenina: Karol G

Canción Más Vendida: Dynamite - BTS

Mejor Artista en Redes Sociales: BTS

Mejor Artista Latino: Bad Bunny

Mejor Grupo: BTS

Mejor Artista Country Femenina: Gabby Barrett

Premio "Icon": Pink

Mejor Canción en el Top 100: "Blinding Lights" de The Weeknd

Mejor Canción de Rap: “Rockstar” de Dababy y Roddie Ricch

Artista de la Década: Drake

Mejor Artista de Rock: Machine Gun Kelly

Álbum Billboard: Shoot for the Stars, Aim for the Moon de Pop Smoke

Mejor Artista: The Weeknd