La chupada de hielo de Maru Botana que es furor en redes sociales

Durante este fin de semana Maru Botana fue tendencia en las redes sociales por una historia que subió a su cuenta de Instagram. En la grabación, la cocinera aparece chupando y saboreando un trozo de hielo.

"¡Que rico el heladito! ¡Está buenísimo!", dice en la publicación, que no tardó en viralizarse en redes sociales. A muchos internautas les llamó la atención el tono sensual que la experta pastelera usa en el video, que curiosamente ya no aparece en su perfil. Debido a esto empezaron a llover un sinfín de memes, y no tardó en convertirse en viral.

Además Botana compartió imágenes de plantas cubiertas de hielo y el clásico color de las mañanas entre los cerros: "Así amaneció -6 grados", escribió al cocinera junto con una foto del hielo que se había formado en las plantas.