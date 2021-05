Eugenio: “Esta ciudad es una de las cunas del rock”

Nacido en La Plata, Eugenio es un músico y compositor que lanzó su primer álbum, Mundo violento. Se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, listo para ser disfrutado.

En diálogo con este medio, el artista de 33 años presentó su proyecto solista y contó detalles de su trayectoria y proyectos.

—¿En qué proyectos estás inmerso?

—El 17 de mayo presenté en todas las plataformas digitales mi primer disco de 10 canciones, titulado Mundo Violento y estoy muy contento. Este trabajo fue escrito durante la pandemia y muchos de los temas hacen referencia a lo que estamos viviendo en estos tiempos difíciles. Además, realicé un videoclip del tema, que pueden ver en mi canal de Youtube. Actualmente, me encuentro cerrando las canciones que formarán parte de mi segundo disco, que se va a grabar en el mes de junio, y estamos coordinando con artistas importantes que van a estar. Esta ciudad es una de las cunas del rock: surgieron bandas muy importantes y la gente es muy fiel a eso. Es una forma de devolverle al público lo mucho que hacen por las bandas platenses.

—¿Qué sensaciones te produce este momento inusual que todos estamos viviendo? ¿Cómo lo podés volcar en el arte?

—Creo que, en estos tiempos, nos encontramos frente a un enemigo invisible muy poderoso, que él solo sabe el daño que puede causar. En esta pandemia pasé por muchos estados cambiantes como el miedo, la ansiedad y la angustia. Por eso volqué toda esa montaña rusa de sensaciones en una composición musical. De eso mismo habla el tema Mundo Violento, que hace referencia al nombre del disco. Este enemigo ha transformado todo lo que creíamos saber sobre nuestra vida cotidiana y nuestra salud en una especie de mundo extraño, donde la gente lleva máscaras protectoras y las personas se encuentran en su celular.

—¿De qué manera intentan sobrevivir los artistas en relación a la continuidad de su profesión y también para permanecer en boga?

—Muchos artistas elegimos transmitir presentaciones en línea. Se organizaron conciertos virtuales vía streaming y, de repente, nos encontramos en un escenario mirando a la gente sentada en sus autos disfrutando de un show. Y así se fue buscando la manera de adaptarse para poder seguir trabajando. A la par de esto, los músicos y compositores pudimos usar el tiempo para crear nuevas obras. Muchas veces hago vivos en mi red social como en Instagram. Creo que es una manera de encontrarme en cercanía con el público y darle interacción, como hacer algún tema que elijan o lo que fuera, para salir un poco de este tiempo que estamos viviendo y sacarle una sonrisa, desde mi humilde lugar, a mucha gente que lo necesita.

—¿Qué podés contarnos sobre la trayectoria realizada?

—Desde los 9 años que estoy atraído realmente por la música, cuando empecé a tener en mis oídos, gracias a mis hermanos, bandas como los Abuelos de la Nada, Los Rodríguez, Sabina y muchos más. He tenido varias bandas como Precipicio y Piedras del Oeste, de la que formaba parte como baterista. Ya para el 2012 empecé a darle impulso a algunas canciones que tenía guardadas y formé Marco Polo, banda que integré como cantante hasta el año 2018. Además, elegí Eugenio como nombre artístico. Para mí es la base de mi comienzo y lo que me impulsó a lanzarme como solista.

Mi nombre artístico hace referencia a uno de mis sobrinos, que por razones de una enfermedad hoy no puede acompañarnos en este plano. Y como una forma de tenerlo presente, más allá de mis letras y canciones, no dudé en llamarme

Eugenio. Creo que me da la oportunidad de reencarnar lo negativo en cosas buenas como es la música en estos tiempos, llegar a cada lugar trasmitiendo algún mensaje y que cada persona lo interprete.

—¿Cómo ves el avance en la lucha cotidiana por las cuestiones de género?

—Creo que, en la actualidad, las mujeres lograron ocupar un gran espacio en la industria musical. El rock en otra época era un espacio más varonil, con el advenimiento de la mujer en la escena musical eso se está resignificando y es grandioso que eso suceda, lo celebro.