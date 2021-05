Sabrina Garciarena vuelve al teatro en un musical

Desde agosto Sabrina Garciarena estará al frente del espectáculo, Madres, el musical, obra que fue furor en el off-Broadway y que propone compartir las historias y experiencias de cuatro amigas opuestas que comparten una intensa tarea en común: la aventura tan única y maravillosa de ser mamá. El elenco está conformado por Garciarena (Dani), Paula Kohan (Maru), Flor Otero (Nina) y Viviana Puerta (Barbi).

La obra está hecha por mujeres para mujeres; y, por primera vez en Argentina, el elenco y el equipo creativo está 100% conformado por mujeres. Dirigida por Josefina Pieres, con producción general de Valentina Berger (GO Broadway Productions) y Royal Cinema Group, el espectáculo se presenta como “el Sex and the city de la maternidad”. “Producir en Argentina es un desafío, sobre todo en momentos así; pero me entusiasma seguir apostando en mi país y me motiva estar rodeada de un grupo de mujeres y madres que comparten la misma pasión por el teatro y están contando los días para volver al escenario. El arte hace bien, el teatro hace bien y a través de Madres queremos hacer catarsis de todo lo que vivimos en estos meses de pandemia”, dice Berger.