Chris Noth dijo que las denuncias por abuso sexual son "categóricamente falsas"

El actor Chris Noth, conocido por interpretar a Mr. Big en la popular serie de HBO "Sex and the City" y que en las últimas horas fue acusado por dos mujeres de abuso sexual, aseguró que los encuentros con ambas fueron consensuados.

"Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas", dijo Noth en una declaración reproducida por el sitio especializado Variety.

"Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. No sé con certeza por qué están saliendo a la superficie ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres", enfatizó el actor, en alusión a que las denunciantes podrían estar aprovechando la reposición de "Sex and the City" y el estreno la semana pasada de su "revival" "And Just Like That" en la plataforma HBO Max.

Todo comenzó cuando el sitio estadounidense The Hollywood Reporter publicó un informe en el que el intérprete nacido en Wisconsin era acusado de abuso sexual por dos mujeres que prestaron testimonio de forma anónima al portal para proteger su privacidad.

Las mujeres, que no se conocen entre sí, hablaron bajo los seudónimos de Zoe, ahora de 40 años, y Lily, ahora de 31, y explicaron que la atención renovada por Noth con "And Just Like That" les trajo recuerdos dolorosos, lo que las llevó a presentar sus historias.

Zoe, que todavía trabaja en la industria, aseguró que Noth la violó en 2004 en Los Ángeles, cuando tenía 22 años y trabajaba en el mundo del entretenimiento. Según su testimonio, el actor la invitó a la pileta de su edificio y en su departamento, la besó y "luego la atrajo hacia él, la movió hacia la cama, le quitó los pantalones cortos, el bikini y comenzó a violarla por detrás".

En tanto Lily, que es periodista, contó que el actor la agredió en 2015 en la ciudad de Nueva York, cuando tenía 25 años y era mesera en la sección VIP de un club nocturno. Al respecto, contó que Noth consiguió su número, la invitó a salir, fueron a cenar a un restaurante y al salir fueron al departamento del actor donde intentó besarla y "se bajó los pantalones" frente a ella.

Al respecto, Noth no respondió a los detalles específicos de las acusaciones más allá de su rotunda negación.

El actor cobró notoriedad como Mr. Big, el interés romántico de Carrie Bradshaw, encarnada por Sarah Jessica Parker, en "Sex and the City", que tras su fin en 2004 continuó en forma de películas y ahora una serie continuación. Antes de este papel, interpretó al detective Mike Logan en "La ley y el orden", otra institución de la TV de su país, entre decenas de otros trabajos en la pantalla chica y el cine desde la década del 80.