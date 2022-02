Cielo Grande: Pilar Pascual y Abril Di Yorio cuentan detalles de la serie

Cielo Grande es la nueva serie juvenil de Netflix con los protagónicos de Pilar Pascual y Abril Di Yorio. La propuesta desembarcará el miércoles en la plataforma y mezclará misterio y deportes en el marco de un paradisíaco paisaje. El hotel que organiza la competencia de wakeboard Cielo Grande Summer Crush será el escenario ideal para vivir toda clase de aventuras, compartir música y deportes acuáticos, momentos con amigos y resolver los misterios que encierra este lugar en medio del Delta argentino. Para saber más detalles del show musical, diario Hoy habló en exclusiva con Pascual y Di Yorio, quienes encarnan a Steffi y Luz, respectivamente.

Cielo Grande es un producto argentino creado por Jorge Edelstein, dirigida por Mauro Scandolari, y producido por Pablo Ferreiro. Acompañan a Pasucal y Di Yorio los actores Víctor Varona, Thaís Rippel, Guido Messina, Luan Brum, Byron Barbieri, Francisco Bass, Agustín Pardella, Fer Monzo, Juan Monzo, Mariel Percossi, Giulia Guerrini y Débora Nishimoto.

—¿Cómo están viviendo las últimas horas previas al estreno mundial de la serie?

—Abril Di Yorio: Ansiedad es la palabra.

—Pilar Pascual: Ansiedad, nervios, todo junto, emoción, muchos sentimientos juntos, todos buenos.

—ADY: Muy ansiosas, además, porque no vimos mucho nosotras y estamos como todos y queremos que se estrene ya.

—¿Qué es lo que más les gustó encarnar de sus personajes?

—ADY: A mí lo que me gusta de mi personaje, que es quizás también con lo que me siento muy identificada, es el hecho que Luz se propone algo, hay algo que quiere, en la serie lo van a ver, no quiero spoilear tanto, ella hace todo lo posible y utiliza todo lo que tiene y esté a su alcance para poder lograrlo y me parece algo super destacable y hermoso del personaje, de hacer posible lo que quizás otros creen imposible, está buenísimo su positivismo y es lo que más me gusta del personaje.

—PP: Que es muy constante con el wakeboard, tiene una pasión por ahí, se entrena y enfoca en eso, a pesar que en Cielo Grande está buscando otros secretos, así que creo que lo que más me gusta del personaje es que lucha por sus sueños, viaja con su deporte, su entrenador y todo.

—¿Qué tienen de ustedes los personajes?

—PP: Yo creo que los personajes siempre tienen un poco de uno, aunque los actuamos, no sé específicamente.

—ADY: La constancia.

—PP: La constancia, hay otras cosas que me siento identificada, como que soy positiva como ella a pesar de todo lo que le pasa. No sé si me parezco a mi personaje, lo pienso.

—ADY: ¿Puedo yo sumar algo sobre su personaje?

—Claro que sí, ya le aportaste una característica…

—ADY: Yo creo que ella no lo va a decir, porque no se va a tirar flores, porque la conozco, y es que su personaje, Steffi, es super profesional, y ella, Pilar, es super profesional, una persona que además de ser tremenda actriz y excelente compañera, es muy profesional, puntual, un relojito y eso creo que lo tienen en común. Sobre mi caso, lo que te comentaba antes, la determinación, Luz es muy de hacer las cosas, como sea, y yo soy así también, y es un punto en común que tenemos, me agarré de ahí y desde ahí construí el personaje.

—¿Qué relación tenían con los deportes acuáticos antes de ser parte de Cielo Grande?

—PP: El wakeboard me gusta, creo que soy bastante habilidosa. Siento que le encontré la vuelta rápidamente y me sale bastante, obviamente lo básico, porque me decís “tirate de una rampa” y no lo hago ni loca. Lo básico, es decir, pararse, ir y venir, y lo que funciona para las tomas, porque lo demás lo hacen las dobles de riesgo, me llevo bastante bien con este deporte, sí. No sé si lo haría yo en mi vida, pero me llevé bastante bien con el deporte.

—ADY: Sí, claro, ella le agarró la mano al toque, Pili es capa.

—¿Cómo viven la incorporación de las melodías y la música en la serie?

—ADY: Estamos contentas porque cuando se estrene la serie el miércoles, también estrenará todo el álbum que se podrá escuchar en todas las plataformas y las canciones son hermosas. En la serie los momentos musicales quedaron buenísimos. En el disco quedaron buenísimos y las van a poder disfrutar porque habrá de todo, si estás un poquito triste o feliz. Sé que va a gustar.

—PP: Hicimos con mucho amor todo, por eso esperamos que les guste y lo disfruten.