Cinthia Fernández candidata a diputada por el partido de Amalia Granata

La cuarentena sigue dando que hablar. Cinthia Fernández recibió la propuesta de ser candidata a diputada en las próximas elecciones en representación del partido Unite por la Familia y la Vida, que tiene en sus filas a Amalia Granata.

"Se arma la alianza Granata-Fernández. TN se hace un festín con esto", comentó Ángel De Brito en un vivo de Instagram.

"Cinthia me dijo que le gustaba mucho lo que estaba haciendo Amalia y que la convocaron cuando la escucharon hablar de las liberaciones de los presos", expuso Maite Peñoñori, la cronista de Los ángeles de la mañana.

Respecto a la posibilidad concreta de formar parte del partido, Fernández puso los pies sobre la tierra y admitió que no está formada políticamente, pero sostuvo que puede aprender. "Si me interesa sí, si no no. A las puteadas estoy acostumbrada", dijo después de que Ángel le advirtiera que va a recibir muchas críticas.