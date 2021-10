Claudia Lapacó: “Mi pasión ha sido el teatro”

Claudia Lapacó es una de las protagonista de Los justos, ópera prima del director Martín Piñeiro, que actualmente se rueda en la Ciudad y provincia de Buenos Aires. Producida por Rowing Rental en asociación con Tedigoque Producciones, la película cuenta con un elenco de primer nivel protagonizado por Arturo Puig a quien acompañan en sus andanzas Claudio Rissi y Lapacó. Diario Hoy habló en exclusiva con ella para conocer más de su gran vuelta al cine.

Los justos cuenta cómo Atilio (Puig) comienza una nueva etapa de su vida cuando su hija Mónica toma la difícil decisión de ingresarlo en un geriátrico. Indiferente y deprimido, Atilio se muda sin expectativas. Allí conoce a Beto (Rissi), un señor ocurrente y buscador, que le facilita la posibilidad de salir clandestinamente. Se escapan juntos del geriátrico para visitar la tumba de su difunta esposa. Durante el silencio de la medianoche son testigos en el cementerio de un operativo encubierto de lavado de dinero. Se trata de un grupo de personas que maniobran en una bóveda dinero escondido en un ataúd.

Motivado por la posibilidad de resignificar sus vidas y por el botín, Atilio junto a Beto y a Doña Rosa (Lapacó), una astuta e interesante mujer que también vive en la residencia, comenzarán a involucrarse en la investigación y de esta forma aprovechar la oportunidad de darle un nuevo sentido a sus vidas.

—¿Cómo te sentís en tu vuelta al cine?

—Me siento muy bien, es un momento muy raro, todo lo que está pasando, así que fue, mucha felicidad cuando me llamaron. Yo he hecho poco cine, y me vino muy bien este rol, la mayoría de la historia pasa en un geriátrico, se dispara ahí, me parece una linda idea, está todo tratado con mucho amor y si bien hay momentos en donde la gente se va a reir, y todo, es un lindo tema en este momento, porque muchas veces la gente mayor se siente como olvidada, sacada de su lugar, si valen o no valen, para qué vivieron, esta película les va a hacer bien.

—¿Cómó llegás a la propuesta? ¿Conocías al director?

—No. Mirá, yo no tengo representante, es muy curioso lo que pasa, porque siempre llama a mi casa gente que no conozco.

—¡Y atendés!

—Vivo sola y jamás se me ocurriría escuchar y ver quién es que me llama, y de hecho, si me llaman y no me dejan mensaje y está el número telefónico, lo borro porque no me voy a poner a averiguar de quién es el número. Yo no soy así, yo contesto, no se me ocurriría ver quién es o quién llama para ver si atiendo.

—¿Y te llamó el director?

—No, me llamó una mujer, una voz joven, que me dijo que me iban a mandar el libreto y quedamos en encontrarnos en un lugar, el director es un muchacho muy joven, y me encantó, en la producción hay mucha gente joven, y muchas mujeres, que antes no pasaba esto, eran muchos más los hombres. Es muy agradable verlos a todos ensimismados en lo que hacen.

—¿Qué podés adelantar de tu rol?

—Es una mujer que está en el geriátrico, dicen que es bastante simpática y encantadora, pero se ve que ella es muy despierta y está siempre buscando cómo es la gente, dónde puede meterse o saber, uno de los personajes, el de Claudio Rissi, está ahí, con él no se lleva muy bien, pero después entra el de Arturo Puig, que cree ella que es alguien como los demás y terminan con una linda escenita.

—Sos más del teatro, ¿qué diferencias encontrás con el cine y cómo reinventás tu experiencia desde este lugar?

—Justamente mi pasión ha sido el teatro, y en los últimos 20 años de mi vida he tenido los roles más maravillosos que me podían tocar, y sin habérmelo propuesto, mi carrera se fue armando sola y cuando he tenido representantes por ahí no trabajé tanto como lo hice cuando no lo tuve, no les echo la culpa, a veces cuando los representantes como tienen muchos actores, también presentan a otros, en mi caso estoy sola. He hecho cosas maravillosas, pero ya en este momento que está todo tan difícil, la enfermedad, no me dejan manejar lejos de casa, yo adoraba ir con mi auto y después del teatro, y si venía algún amigo o amiga, después de la función íbamos a comer algo juntos y volvía a cualquier hora, es algo que ya no voy a hacer. Y fue muy curioso lo que me pasó, porque empecé a pensar que ahora mi vida tenía que estar más dedicada al cine y la televisión y van y me llaman para este rol, sin haberlo comentado con nadie y al director le pregunté por qué me llamó para este rol, y fue muy lindo lo que me dijo, no lo voy a comentar, pero a mí me hizo muy bien. Esto sin tener a alguien que me apoyara, en realidad no tengo que decir esto, porque muchas veces son mis propios compañeros los que me ofrecen.

—Porque además los compañeros muchas veces van teniendo otros roles, como por ejemplo producción o dirección...

—Sí, y no sé si esto les pasa a muchos, pero a mí muchas veces es un actor que me ofrece, sin yo saberlo, y después me dicen: “Fulanito o fulanita te recomendó”.

—¿Luego de terminar la película estás con algún proyecto pendiente, en cine, teatro o televisión?

—No, por el momento no.