Dolores Fonzi protagoniza la adaptación cinematográfica de “Distancia de rescate”

Dolores Fonzi, protagonista de la adaptación cinematográfica de la premiada novela de terror psicológico de Samanta Schweblin “Distancia de rescate”, que llega mañana a la plataforma de Netflix de la mano de la realizadora peruana Claudia Llosa, destacó que la película era especialmente “interesante” entre otras cuestiones “por cómo desolemniza la maternidad”.

“La película habla de los miedos a lo que no vemos y a lo que está ahí. Que no podemos hacer nada, porque en realidad no existe tal ‘distancia de rescate’ por mejor que calculemos, porque cuando algo pasa, pasa”, detalló la actriz de cintas como “Truman” o “La patota”, en relación al título del filme, que se refiere a cómo Amanda (encarnada por la española María Valverde) vive con constante temor de que algo pueda ocurrirle a su hija Nina, lo que la mantiene alerta y midiendo el espacio que la separa de ella para salir en su ayuda.

Con un guion escrito a cuatro manos entre Llosa (“La teta asustada”, 2009) y Schweblin, el filme -cuyo elenco se completa con Germán Palacios, Guillermo Pfening y Cristina Banegas, entre más- parte del relato agónico de Amanda, que busca darle sentido a las cosas mientras la vida se escapa de sus manos.

Como en un sueño delirante, conversa en el terreno más allá de la realidad física con un chico de la zona llamado David y repasa su llegada junto a Nina a pasar las vacaciones a un pueblo de campo. Allí, además de encontrar a la tan fascinante como escalofriante Carola (Fonzi), peligros omnipresentes dan un tinte de amenaza espeluznante al bello entorno bucólico.