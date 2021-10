Miranda de la Serna: “Me han tocado personajes muy interesantes, potentes e intensos”

Errante corazón, de Leonardo Brzezicki, llega ma­ñana a HBO Max. Además de contar con Leonardo Sbaraglia como protagonista, la cinta tiene a Miranda de la Serna en un rol clave, encarnando a la hija de este, un hombre errático y perdido en un eterno presente. Diario Hoy dialogó con De la Serna para conocer detalles de la propuesta.

—En el cine has encarnado roles comprometidos, ¿cómo los seleccionás?

—Todavía no puedo seleccionar los trabajos que hago, así que cuando tengo un trabajo y hago el casting y quedo, lo hago. Por suerte me han tocado personajes muy interesantes, potentes e intensos.

—¿Qué elementos propios llevaste al personaje y qué te llevaste a tu vida de Layla?

—Soy una persona más tranquila que ella, pero tengo mis momentos intensos; y me ayudó a pensar eso y tratar de guardar eso para cuando actúo. Hay una escena en la que habla sobre que el novio le pidió salir con otras chicas; en ese momento de mi vida estaba atravesando algo parecido, y me sirvió para saber que en mi vida no quería reaccionar como Layla. También me llevé que es muy directa, yo doy más vueltas.

—¿Qué es lo que te parece más importante de la película?

—Me pareció importante que sea una historia LGTBQ+ y que a la vez eso no sea lo principal, está supernaturalizado y es superimportante en ese momento. Otro mensaje lindo es que uno a veces busca un amor y que no es el que está al lado. Que te tenés a vos mismo y que si no estás bien con vos mismo no podés estar con nadie.

—¿Cómo definís la relación que tiene con el padre?

—Al principio se los muestra como en una relación tóxica, porque los vemos en una pelea como si no hubiera un mañana, corte a, están jugando. Su relación es eso, tóxica pero con un entendimiento y amor únicos, porque se tienen el uno al otro y nada más. Es tóxica, pero de mucha complicidad, divertimento, juego, y a la vez mucho sufrimiento.