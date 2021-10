Propuestas nacionales que renuevan la cartelera

Todos los domingos de octubre, a las 18.30, llega al MalbaVilca, la magia del silencio, con Ricardo Vilca –fallecido en 2007– en el centro, dirigida por Ulises de la Orden y Germán Cantore, una película que ha pasado por varios festivales. “Empezamos con Ricardo en 2002 el proyecto, cuando hizo la música de la primera película de Ulises, Río arriba, y desde entonces generamos un vínculo, pensando en hacer una película sobre él, y fuimos grabando muchas horas de video, en viajes nuestros a Humahuaca, o de Ricardo viniendo a Buenos Aires, con la idea de hacer un rodaje formal, pero el partió en 2007 y nos quedamos con materiales únicos, era también una cuenta pendiente para nosotros hacer la película y compartir este material inédito con el público”, relató Cantore a diario Hoy.

También en el Malba, todos los viernes de octubre a las 19 se proyectará La vida dormida, de Natalia Labaké, una mirada hacia el interior de una familia en donde la política marcó los pasos de sus días, sobre el origen de la película, la realizadora dice que apareció “de una forma desencantada y un poco border del vivir en familia. Como de una violencia contenida a punto de romper. Empecé a filmar porque necesitaba alejarme. No quería dejar de ser parte de la familia pero a la vez no me sentía ni cómoda ni tranquila. Al encontrarme con las grabaciones de mi abuela apareció la película. Entendí que se trataba de un diálogo entre materiales del presente y el pasado y del cruce de dos formas de mirar la vida familiar y la vida pública”.

Vuelvo, ópera prima de Ignacio Lidejover, se puede ver en Cinear Play, y está protagonizada por Maximiliano Zago, quien también la produjo y escribió junto al director. El filme desa­rrolla una mirada distinta sobre cómo el duelo atraviesa a su protagonista. “La idea de Vuelvo surgió de la necesidad de filmar un largometraje, autogestionado y autofinanciado, sin depender de otros. Esa necesidad que compartíamos con Maximiliano Zago, el protagonista de la película, nos llevó a revolver algunos viejos escritos que teníamos, principalmente, una idea sobre un hombre que temía salir de su casa. Cuando retomamos esa idea y nos pusimos a trabajar y reflexionar al respecto, fue naciendo Vuelvo y su historia de tragedia y culpa”, dice Lidejover.

Más estrenos

LA ÚLTIMA ESTAFA

Viejos conocidos, o no, intentarán saldar deudas con una producción cinematográfica que, llevándola al fracaso ya desde su gestación, podría convertir en millonarios a los productores. Pero todo comienza a salir de una manera no esperada, por lo que su impulsor entenderá que intentando que algo sea lo más horroroso de una vieja leyenda cinematográfica, tal vez, se enfrente a la mejor actuación de su vida.