Flor Vigna y Luciano Castro confirmaron su romance

Finalmente Flor Vigna y Luciano Castro están iniciando una relación amorosa. Tras los fuertes rumores donde se los vio a los besos en un gimnasio, los propios protagonistas confirmaron la relación y destacaron que comenzó desde hace dos meses.

En primer lugar, fue la bailarina quien le envió un mensaje a Ariel Woman en Nosotros a la mañana: "Con Lu nos conocimos en el gimnasio hace un tiempo. Estuvimos guardándolo para nosotros dos meses y hace poquito decidimos dejarlo ser en público también. Lo quiero y me hace mucho bien".



Por su parte, Luciano Castro decidió comunicarse con Adrián Pallares en Intrusos. A través de un mensaje, el actor señaló: "La saludé y al principio no me daba ni bolilla. Al principio menos diez, ella en la suya haciendo gimnasia. Me cambié de gimnasio por el laburo y después bueno, empezamos a escribirnos. Estoy muy bien".