Dueño de una voz que todo lo puede, Fernando “Pájaro” Rickard regresa al ruedo junto a su banda y es por ello que dialogó con este multimedio. Además, presentó el show que darán el 15 de octubre, a las 21, en 43 entre 7 y 8, donde repasará los temas clásicos y otros más recientes.

—En este momento de la vuelta a los escenarios con la apertura paulatina de las actividades , ¿qué te traés entre manos para este momento?

—Estamos intentando persistir con la música y acortar la distancia con el público, que debido al aislamiento nos hemos visto poco las caras.

—Entonces, en este contexto, ¿qué sensaciones te aparecen?

—La vuelta a los escenarios la vivimos con mucho entusiasmo. Además también cierto secreto apuro porque pareciera que, cuando se vaya el calor, también se pueden ir los shows, como vino pasando los últimos dos años. Tenemos una temporada cálida y fría.

—¿Qué podés adelantarnos sobre las nuevas producciones en tu haber?

—El último tiempo y muy dilatadamente he estado dándole forma final al disco titulado Irracional que fue en dos partes, es decir ahora falta la segunda. Es algo casero y ha llevado su tiempo. Para la Navidad pasada, solté cuatro temas al viento y ahora vienen los cinco que faltan para completar el trabajo.

—¿Cuáles son los análisis que realizás de la actual escena y sus múltiples propuestas?

—La Plata es altamente prolífica en lo que al arte respecta, y más la música. Si bien no he salido casi nada el último tiempo, cada vez que me asomo me maravillo de la cantidad y variedad de estilos musicales y bien tocados que se ofrece en la ciudad.

—¿Qué opinás sobre las nuevas formas de producción y lanzamiento que imperan en la actualidad?

—Y ahora todo sucede a través de las redes sociales y no hace falta poner 15 temas. De alguna manera es práctico. Igual, soy de la era de cuando comprábamos el disco.

—¿Qué expectativas tenés sobre este show en La Plata?

—Son muchísimas porque es otro regreso, uno cambió y la gente también. Solo espero que sea un buen show.

—¿Cómo definirías tu relación con La Plata?

—Soy un hijo adoptivo de la ciudad y aquí es donde me he cimentado podría decirse la mayor parte de mi recorrido musical. Tengo amigos, familiares, colegas admirados, admiradores y la expectativa de poder brindarles una música agradable a los que me han esperado.

—¿Qué canciones no pueden faltar en el repertorio?

—Todas tienen su lugarcito. Lo que tocamos con los chicos de Pájaros caló muy hondo entre los que nos disfrutaron en su momento y yo, por ser el cantante, medio que encaro en el presente en el recuerdo de toda esa música que nos hizo pasar tan buenos momentos. Los temas nuevos están pidiendo pista y también algún viejito que no tuvo lugar anteriormente.