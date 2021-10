Maluma desmintió su romance con Kim Kardashian

Reconocido como una estrella de la canción en todo el globo terráqueo, Maluma es uno de los solteros más codiciados. Ahora fue vinculado a la mediática Kim Kardashian que también está recién separada del papá de sus cuatro hijos, el cantante Kanye West.

Los rumores explotaron por los aires, pues serían una pareja que deslumbra y pisa fuerte en las alfombras rojas pero no va a poder ser puesto a que el muchacho dio su parecer al respecto. Lo primero que notó es que no sabe de dónde surgieron las ideas de romance pero sí admitió que conoció a la empresaria y a su hermana Kourtney a fines del 2019 durante un evento en el Runway Show. Además, expresó: “La gente empezó a hablar de eso. No sé por qué empezaron a preguntarle eso. Tal vez porque se estaba divorciando y todo eso, ¿sabes? Pero no, somos buenos amigos".

En cuanto al estatus del par ahora, Maluma continuó: “No hablamos tan a menudo, pero sí, somos buenos amigos y siempre nos deseamos lo mejor el uno al otro”. Asimismo Kim también fue indagada en otro show televisivo sobre estos rumores y aseguró que tan solo tienen una estrecha amistad. También aseguró: “Lo he visto varias veces, siempre en Miami. Es un chico tan bueno”.

Por otra parte, la pareja de Kourtney y padre de sus tres hijos, Scott Disick, entabló una amistad con Maluma. Es más, incluso trabajaron juntos en un video musical llamado Sobrio que fue presentado a principios de julio del corriente.

El artista está inmerso en la grabación de su próximo disco, el cumplimiento de los compromisos que contiene su abultada agenda en relación a los conciertos pero también a la promoción de los conceptos audiovisuales que rodó hace tan sólo hace unos meses atrás.

Mientras tanto, Kim también se ocupa de las cuatro criaturas que tiene en pleno proceso escolar, pero no deja de lado su trabajo como modelo en redes sociales y la empresa de cosmética que fundó bajo su identidad. Además es la protagonista, junto a las otras mujeres de su familia, del reality show que llevan adelante hace casi dos décadas.