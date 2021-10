Eugenio Derbez y el elenco de Acapulco cuentan detalles de la serie

Acapulco, la nueva serie de Apple Original, protagonizada y producida por Eugenio Derbez, llega este viernes a Apple TV+. El programa cuenta la historia de Máximo Gallardo (Enrique Arrizon), un veinteañero cuyo sueño se hace realidad cuando consigue el trabajo de su vida como mesero en el resort más popular de Acapulco de 1984. Junto a Arrizon y Derbez, quien oficia de narrador e interpreta la versión actual del personaje, están Fernando Carsa, Camila Pérez, Chord Overstreet y Jessica Collins, con quienes diario Hoy dialogó en exclusiva.

—Máximo ya existía en la película, ¿qué decisiones creativas tomás para retomar el personaje y profundizar en su historias?

—Eugenio Derbez: La idea de la serie nació ya cuando estábamos haciendo la película, pensamos que era interesante contar qué fue lo que pasó en el hotel para saber más de cómo él termina siendo un multimillonario en Estados Unidos, en Malibú, pero queríamos saber qué pasó en el hotel, cuántas mujeres conoció antes, y así surgió todo. Después decidimos cambiar el personaje, que no sea un trepador social, un gigolo, sino que tenga valores, principios, una moral, alejándonos un poco de la comedia y ganando otra dimensión al personaje. Está basado en el personaje de la película pero en realidad es completamente diferente.

—¿Cómo fue la convivencia entre ustedes, se siente conexión entre los dos personajes?

—ED: Desgraciadamente fue complicado por la Covid-19, y no nos pudimos reunir, porque yo venía de otro proyecto y tuve que hacer cuarentena. Pero él hizo mucha investigación y vio el personaje de la película.

—Enrique Arrizon: Sí, tomé mucho de la película y grabé las escenas para mantener la esencia del personaje, pero también dando mi punto de vista. Por eso es que gusta tanto.

—ED: Como decía, no pudimos estar juntos en el set, pero él investigó mucho sobre Máximo.

—EA: Él es el actor más importante de México, crecí viéndolo, entonces traté de mantener su esencia y la del personaje.

—Lo que conocimos sobre en la película se cuenta aquí desde otro lugar. ¿Cómo pensaron esto?

—ED: Para mí era realmente muy importante reflejar una realidad, porque notamos que en las películas hollywoodenses cometen muchos errores; en un restaurante mexicano al final hay una bailarina de flamenco o de tango, como que para ellos de la frontera para abajo es todo igual. Por eso en el hotel introdujimos personajes de España, Colombia, para reflejar la diversidad. También quería que se respetara el hecho del idioma en el que hablan, que si están en México, se hable en castellano, porque pasa que a veces si unpersonaje principal va a China, Rusia, el personaje habla en inglés, y no es así, no es cierto, quería que hablaran, si están en México en castellano, y si están en Estados Unidos, en inglés.

—EA: Acapulco en los años 80 era el destino de las celebridades más importantes del mundo, era el lugar, el destino preferido de ellos, y esto además es el contexto en donde Máximo aprende, y también se tomaron temas que actualmente nos interesan.

—¿Creen que la serie se estrena en el mejor momento, trayendo “buenos sentimientos” en este contexto?

—Camila Pérez: Sí, queríamos alegría, hay tantas cosas pasando en el mundo, que la idea era poder durante 30 minutos ofrecer otra cosa para los espectadores, ayudando a escapar un poco de todo esto.

—Fernando Carsa: Además, más allá de que transcurre en México, es una historia para todo el mundo, de unión, es algo importante en este momento y verlo en la pantalla, es un regalo para todos.

—Ustedes representan la amistad y el amor en la serie, ¿cómo encararon el rol?

—FC: Cada personaje es como un granito de arena para Máximo, yo soy como el “porrista” y Camila es la “conciencia”.

—CP: Soy como el cable a tierra de muchos personajes. Aportamos cada uno un poco al transcurso de Máximo en la historia.

—FC: De eso se trata del show, de sueños, sacrificios.

Los “yanquis” de la serie

En Acapulco, los actores Jessica Collins y Chord Overstreet encarnan a madre e hijo, y son la parte americana de una serie con mucho talento latino. Con ellos hablamos en exclusiva y les preguntamos acerca de cómo se sintieron al estar del “otro lado”.

—Generalmente la minoría son los latinos en las producciones cinematográficas y televisivas, pero acá es al revés. ¿Cómo se sintieron con esto? ¿Fue difícil?

—Jessica Collins: Me siento muy honrada de ser la minoría en cualquier sentido. Entré a la serie sin hablar una sola palabra de español, y es la primera serie bilingüe, es un honor, los compañeros me ayudaron mucho y es pero que Mexico me invite nuevamente a trabajar.

—Chord Overstreet: En un punto es muy intimidante, un mundo en el que tenés que hacer preguntas que en un punto te hacen quedar como un estúpido, pero todos respondían, aun las más tontas, era intimidante porque nadie quiere admitir lo poco que se sabe del otro, pero fue una gran experiencia de aprendizaje.

—JC: Además nadie nos hacía sentir tontos, al contrario, nos ayudaron, fueron muy colaborativos, fueron amables y pacientes con nosotros.

—¿Cómo fue, aunque sea en la ficción, volver a los ochenta?

—JC: Fue increíble, muy divertido, yo era muy joven en los ochenta, así que los reviví como adulta, y fue muy fácil crear este mundo “rosado”, de neon, música, muy divertido, y rodamos en plena pandemia, en el hotel, como burbuja, estuvimos viviendo allí, fue nuestro mundo.

—¿Qué consejo le darían a su yo de esa época si pudieran volver?

—JC: “No te preocupes que esto será mucho mejor y que en 2021 vas a volver a esta época”.

—CO: Sólo podría decirles a mis padres “vamos, apúrense”.

—Muchas producciones son enmarcadas en los ochenta ¿por qué creen esto?

—CO: Fue un momento de muchos cambios tecnológicos, todo se volvió colorido.

—JC: Hace 20 años hacíamos películas sobre los sesenta, y ahora sobre los ochenta, fue un momento divertido, y ahora que el mundo es tan oscuro, difícil, creo que necesitamos alegría y diversión, conexión humana, creo que es eso.

—CO: Además la música es increíble, ayudaron a que muchas películas sean también recordadas por eso.

—¿Qué es lo que más les gustó de México?

—JC: Yo creo que solo raspé la superficie, porque estábamos en el hotel, me hubiese encantado salir y poder hablar con mexicanos fuera de la burbuja.

—CO: La manera en la que celebran, la “rompen” en las fiestas.