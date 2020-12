Cocineros Argentinos se despide de una de sus estrellas

Ximena Sáenz era una de las caras más visibles del programa de cocina argentina, pero esta última semana avisó que se despide.

En un posteo de Instagram, Sáenz explicó el motivo de su ida: “¿Por qué me voy? -escribió la cocinera-. Me voy porque siento en lo profundo de mi ser que cumplí un ciclo en el programa. Estuve 12 años haciendo Cocineros Argentinos y caí en la cuenta de que es el tiempo que uno pasa en la escuela desde que entra siendo un niño de 6 años hasta que sale siendo bastante grandecito, a los 18″.

En su caso, ingresó al programa con 25. ”Y estaba bastante perdida en mi búsqueda vocacional -recordó-. Creo que el programa me encontró a mí y me hizo muy feliz. No podía creer que tenía un trabajo tan espectacular”. El mismo que le permitió conocer “el país entero como nunca antes”, además de “la verdadera cocina argentina, la que se hace adentro de las casas”.

Xime, quien se define como una cocinera versátil, a la que le gusta hacer cosas dulces y saladas (aunque su plato de cabecera es el Cheescake), suma unas 5760 horas de televisión en vivo. “Todavía no puedo dimensionarlo. En el medio de todo eso, viajé, me casé, tuve una hija y lentamente fui cambiando”.

Según puntualiza, una entrevista con el chef Francis Mallmann funcionó como un disparador: “Nos contó que considera necesario cerrar algunas puertas para poder abrir otras. Me sentí interpelada cuando lo dijo porque es lo que me pasaba. Necesito cerrar un ciclo para poder empezar otro”. Su próximo paso será “seguir cocinando en un ciclo constante” a través de sus cuentas en las redes sociales y las distintas plataformas. De esa manera buscará continuar con sus pasiones: “Cocinar y comunicar”.

¡Éxitos en lo que viene. Xime!