Coldplay tocó con los "Soda"

Ayer por la noche, Coldplay tuvo de invitados a los dos integrantes de la ex banda Soda Stereo en un nuevo show en River.

Cada recital de Coldplay es más especial que el otro y de los nueve que han hecho hasta el momento en el Más Monumental (hoy es el décimo) tuvieron en la mayoria invitados sorpresa.

En esta oportunidad, les tocó participar a los "Soda", Charly Alberti y Zeta Bosio, quienes se sumaron a cantar junto a la banda británica "Persiana Americana" y "De Música Ligera", ambos hits del conjunto histórico argentino. Además, hicieron un tercer tema: "Yellow", de la banda anfitriona en este caso.

La relación Coldplay-Soda Stereo comenzó en 2017, cuando los británicos tocaron "De Música Ligera" en el Estadio Único de La Plata para la sopresa de todos los presentes y donde el lider Chris Martín exclamó al final de la canción la icónica frase de Cerati: "Gracias Totales".

Es esta nueva gira por el país, Coldplay volvió a tocar el tema en todos los recitales hasta el momento, pero ayer no sólo contó con la colaboración de Charly y de Zeta sino que también agregaron "Persiana Americana", algo que no habían hecho hasta el momento.

Si bien no está confirmado, hay muchas chances de que los "Soda" también se presenten en el show número 10 de hoy a la noche.

Invitados Sorpresa

En su visita al país, Coldplay invitó a diferentes artistas, el primero fue el lider coreano de la banda BTS, Jin, quién cantó la canción, que pertenece a ambos conjuntos, "My Universe" el 28 de octubre.

La siguiente fue Tini, que cantó su tema "Carne y Hueso" y "Let Somebody Go" de la banda inglesa el 1 y 2 de noviembre.

Ayer como se dijo, fue el turno de los ex Soda, Charly Alberti y Zeta Bosio, que tocaron "Persiana Americana", "De Música Ligera" y "Yellow", temas que repetirán hoy a la noche en el show despedida número 10, si es que los rumores se confirman.

El tatuaje de Chris Martin

El líder de la banda se hizo fanático de Soda Stereo y se tatuó la frase "Gracias Totales", algo que exclama en cada recital en el que toca las canciones de Soda, emulando a Gustavo Cerati.