Ricardo Darín, el “avatar” del cine argentino

Así definió a Ricardo Darín, Pablo Conde, exprogramador y actual Director Artístico del 37 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, antes de darle el premio a la trayectoria del festival en uno de los eventos más esperados. Antes del ingreso del actor, recordado por su participación en películas como Nueve reinas y El secreto de sus ojos, la función de Argentina, 1985, de Santiago Mitre, en la que interpreta a Julio César Strassera, y se recorre el derrotero del equipo de fiscales para poner tras las rejas a los militares, estallaba en aplausos y lágrimas, reafirmando la importancia de la propuesta para seguir revisando nuestro pasado. Cuando el personaje le cuenta a su hijo para quienes consiguieron cadena perpetua, los espectadores aplaudiaron a más no poder. “Estoy muy agradecido, es algo que no esperaba pero me cae muy bien”, dijo el actor al recibir la estatuilla.

En una rueda de prensa en la que diario Hoy participó le preguntamos si ya pensaba en su look para el Oscar, ya que la película tiene grandes chances de participar. “¡No,no, no! ¡Ni lo mencionen porque es ‘pianta votos’! Hay tantas instancias para adelante que no están en nuestras manos que no tiene mucho sentido pensarlo… Igual me estoy probando un traje, un perfume con jengibre…”, respondió.