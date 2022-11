La industria audiovisual presente en Mar del Plata

El cine argentino siempre resucita. Mientras hace unos días se esperaba angustiosamente la extensión por 50 años de la Ley de Fomento a las industrias culturales, hoy se celebra en Mar del Plata la edición número 37 de su Festival Internacional de Cine. Cabe recordar que es el único clase A de la región, y durante sus primeras cuatro jornadas lo demostró con la convocatoria de figuras del ámbito de la cultura, el cine, la televisión, y, también, la política.

Las premieres de Las fiestas, de Ignacio Rogers, y El método Tangalanga, de Mateo Bendesky, concentraron gran parte de la atención. Un poco por su excelente elenco, y otro poco por los temas que trabajan. En El método Tangalanga, que llegará a las salas en enero de 2023, se recupera la figura del mítico comediante, especializado en llamados “divertidos” para él, pesadillescos para quien decía “hola”, del otro lado. “Lo que hacía brillante a Tangalanga no era solo la puteada, sino que además de ser musical la puteada, las salidas que tenía eran medio absurdas como cuando llama al carpintero para decirle que le llueve en el placard”, contesta Bendesky al consultarle sobre el trabajo del comediante, y agrega: “Parte de la idea de hacer la película en los años sesenta era darle un marco para poder hablar de cuestiones que hoy en día podrían ser más problemáticas, pero esto no es sólo la ropa y el arte, sino ver qué palabras se utilizaban y de qué forma, investigamos mucho, generando entusiasmo en aquellos que nos acercaban ideas”.

Por su parte, Rogers, que cuenta en Las fiestas con Cecilia Roth, Dolores Fonzi, Ezequiel Díaz y Daniel Hendler, en el elenco y habla de una familia reencontrándose durante las celebraciones de fin de año, menciona sobre la llegada de la película al festival: “Me gustaría que la gente la vea y logre conectarse con la película, no tengo nada preestablecido, pero entiendo que tiene elementos que puede llegar a muchos espectadores distintos”. Avanza sobre el origen del relato: “Es una idea que tenemos hace mucho, mucho tiempo, te diría como hace 10 años, pensé y la pensamos con muchos compañeros, en mi película anterior también se había dado el poder trabajar con amigos, pero igual no era condición para hacerla, por ejemplo yo a Cecilia no la conocía, pero sabía que era clave trabajar con actores sensibles que pudieran seguir el sentido del relato, con cierta entrega, además”.

Otro de los eventos fue la presentación de Seremos millones, que repasa el golpe de estado a Evo Morales pero contextualizando desde los orígenes de la conquista de América hasta nuestros días. Justamente, por la participación de la película en la muestra, Diego Briata, codirector con Santiago Vivacqua del relato cuenta: “Es sumamente disruptivo en términos estéticos y formales que participe este documental que surgió en términos de una emergencia por el golpe que la derecha realizó en Bolivia, y luego el exilio en México y la Argentina de Evo. Con mi compañero estuvimos siguiendo de cerca estos sucesos, para ver qué pasaba con él y con el MAS, el partido de Evo”, y suma: “Si uno piensa los documentales políticos que se hicieron en el país, todos responden a una urgencia, y siempre apelan a una línea narrativa que desemboca en el hecho puntal, si me pongo a pensar en nuestros grandes realizadores, todos tenían una pregnancia en el contexto, pero también en el racconto de lo que desarrollaban”.