Coldplay, una banda inspirada en Volver al futuro

Más de 26 años llevan tocando, tienen en su haber decenas de hits y estadios llenos. Pero había algo que no sabíamos de Coldplay: cuál fue la principal inspiración que llevó a que la banda sea lo que es hoy. Y el dato lo dio ayer su frontman, Chris Martin.

La respuesta es Volver al futuro, clásico del cine si los hay. En una entrevista que realizó en The Kelly Clarkson Show, un programa de entrevistas de la televisión estadounidense, el cantante declaró que ver esa película lo inspiró para crear su banda.

Lo que más le llamó la atención al compositor de Yellow fue una escena en particular, cuando el personaje de Michael J. Fox toca el tema Johnny B. Goode, del cantante y guitarrista Chuck Berry. “Eso es lo que me hizo querer estar en una banda”, le dijo Martin a Kelly Clarkson.

En este sentido, el cantante afirmó durante la entrevista que pudo cumplir un gran sueño en el año 2016, cuando el actor que interpretó a Marty McFly subió al escenario en un concierto de Coldplay para tocar con la banda temas de la película.

Habituado entonces a aventurarse al futuro, Martin afirmó hace unos días que su banda dejaría de hacer música en el año 2025. En una entrevista con la BBC de Londres, afirmó: “Nuestro último disco saldrá en 2025 y luego de eso creo que solo haremos algunas giras. Tal vez hagamos algunas cosas colaborativas, pero el catálogo de Coldplay, por así decirlo, terminará para entonces”.

No sabemos qué ocurrirá, lo importante es el presente y, en lo que a Argentina respecta, la banda dará una serie de cuatro recitales, que se llevarán a cabo en el Monumental los días 25, 26, 28 y 29 de octubre. El encuentro será para presentar su noveno álbum, Music of the spheres, que tuvo como primer corte la canción Higher power, reproducido por primera vez desde la Estación Espacial Internacional por el astronauta francés Thomas Pesquet.