Benjamín Otero: “Viendo con mi mamá Mi pobre angelito, le dije que quería ser actor”

Finalmente hoy se concreta el estreno de la esperada Hoy se arregla el mundo, de Ariel Winograd, con un elenco de grandes figuras como Natalia Oreiro, Soledad Silveyra, Gerardo Romano, Diego Peretti, entre otros, y los protagónicos de Leonardo Sbaraglia y Benjamín Otero. Con él, una de las grandes sorpresas de la película, hablamos en exclusiva.

—¿Siempre quisiste ser actor?

—Estaba viendo con mi mamá Mi pobre angelito y no sé por qué le dije a ella que quería ser actor; y ella me contó que siempre que me llevaba al cine le prestaba mucha atención a todo.

—¿Es difícil estudiar los guiones?

—A muchos se les puede hacer ­difícil, a mí no porque tengo mucha memoria. Mi mamá me lo lee la noche antes y me lo acuerdo al otro día.

—¿Qué fue lo que más te gustó de interpretar a Benito?

—Que era una comedia dramática y el personaje hace lo suyo; también me gustó viajar.

—¿Cómo fue el trabajo con Leonardo? ¿Seguís en contacto con él?

—Leo es alguien muy copado para trabajar y fuera de cámara es una muy buena persona. No solo es bueno actuando, sino también alguien con quien podés hablar y es amigo de todo el elenco.

—Y eso que ustedes al comienzo no tenían que ser muy amigos…

—Cuando arrancamos, él me empezó a hablar a mí, me saludó y se formó un vínculo.

—¿Viste la película? ¿Te gustó?

–Me llamó mucho la atención que creí que iba a ser peor lo que hice; pensé que actuaba peor, pero actuaba muy bien.

—¿Te vamos a ver en otras cosas?

—Sí, lo último que hice es una película que se llama Camino al éxito, donde soy protagonista. También hice un podcast dirigido por Azul Lombardía, que se llama Decisiones de pareja, soy el narrador.