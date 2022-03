Comedia, drama y adrenalina para las series de la semana

PORNO Y HELADO

Una deformidad hermosa, así se puede definir a esta brillante serie en la que Ceci, Pablo y Ramón (Sofi Morandi, Martín Piroyansky, Nachito Saralegui) intentarán salir adelante con sus vidas al tiempo que entienden que si la búsqueda de objetivos es grupal, es mucho mejor. Ocho episodios desopilantes en Amazon Prime Video.

DRIVE TO SURVIVE

Sin Max Verstappen y con Lewis Hamilton peleando en Abu Dabi, la temporada cuatro se propone como la más interesante de todas, aun sin tener al campeón en ella, gracias a su vertiginosa edición y registro de todo lo que pasa en la F1. En medio de las fuertes críticas que ejecutivos como Toto Wolff o el propio Hamilton han hecho, el regreso de uno de los contenidos más vistos de Netflix es noticia.

LOS DIARIOS DE ANDY WARHOL

Basada en los propios escritos del multifacético artista, que supo hacer de la provocación una profunda reflexión sobre el mundo que nos rodea y la cultura, Ryan Murphy nos propone un viaje hacia los años 70 y principios de los 80 para conocer al hombre detrás del mito.

Un introvertido sujeto que reprimió deseos y pasiones, pero que en determinado momento debió asumir su identidad e ir para adelante a pesar de sus propios temores. Por Netflix.

JUJU BOOTCAMP

La nueva producción original de Universal Reality, señal dedicada específicamente a los shows reales que pisa fuerte, resaltará la fuerza física y emocional de un grupo de increíbles mujeres que tendrán que idear estrategias para ganar mientras comparten con la audiencia grandes historias de resiliencia y superación. Un espacio ideal para reflexionar sobre vínculos y empoderamiento.

HOW I MET YOUR FATHER

En un futuro cercano, Sophie (Hilary Duff) le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre, a la vez que relata su vida con sus amigos, que están tratando de averiguar quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse por apps. Spin off de How I met your mother, aggiornada. Estreno por STAR+.

MENTIRAS

Se llama “dormilón” a aquel contenido, léase serie, película o lo que fuera, al que nadie le presta atención, pero, en épocas de plataformas, una vez que un contenido empieza a ser comentado, no para hasta posicionarse en las preferencias del público, como este proyecto español en donde nunca se sabe quién dice la verdad. Por Netflix.

OUTLANDER

STAR+ estrenó la sexta temporada de esta atrapante historia de amor entre Claire y Jaimie.

Para los que creían que era la última, ya se confirmó que la serie dramática y de época tendrá una séptima temporada, nuevamente protagonizada por Caitriona Balfe y Sam Heughan.