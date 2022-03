El regreso de Marky Ramone: "Los fans argentinos son los mejores del mundo"

Marky Ramone, el mítico baterista de los Ramones que regresó a la Argentina para presentarse este viernes y sábado en las ciudades de Santa Fe y Buenos Aires, respectivamente, dijo que es “asombroso” el amor de los fans en el país por la banda.

“El afecto de los fans, la pasión, el conocerlos y el estar aquí: la comida, la gente, las amistades, así que cuando estoy de gira o cuando no, siempre es bueno regresar aquí”, expresó Marc Steven Bell, conocido como Marky Ramone, en charla con Télam.

Con su estilo intacto e impecable, el músico estadounidense que tocó durante 15 años en la banda neoyorquina con la cual grabó 12 álbumes y de cuyos miembros históricos es el único vivo, recordó en ese contexto a sus compañeros de banda: “Fue un honor haber sido parte de Ramones: Joey, Dee Dee, Johnny y Tommy, que desafortunadamente no están más entre nosotros y que si no fuera por ellos, yo no estaría aquí".

A más de 25 años del recital despedida de Ramones en el estadio de River, Marky volvió al país en el marco de la que podría llegar a ser una de sus últimas giras mundiales.

El músico, de 69 años, ícono de la banda de Nueva York, dará dos recitales, en los que hará un repaso por los clásicos del legendario grupo y en donde el eje central es homenajear en vivo el legado de Ramones.

En cuanto al amor incondicional del público argentino por Ramones, Marky indicó: “El amor que le dan a los Ramones, yo lo devuelvo. Es todo lo que puedo decir. Es asombroso”.

“Los fans argentinos son los mejores, son los número uno, por su reacción por el grupo –continuó-. Creo que eso es por la energía de la música, el contacto con las letras y el hecho de que nosotros siempre vinimos a Argentina”, agregó.

La gira continuará el domingo 13 en Montevideo (Uruguay), el domingo 16 con un show propio en Santiago de Chile, ciudad donde el viernes 18 será parte del Lollapalooza y el domingo 20 en Bogotá (Colombia).

A lo largo de su camino como integrante de Ramones, Marky obtuvo múltiples reconocimientos, entre los que se destacan la inclusión en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2002, el Premio a la Trayectoria de MTV, la certificación como Disco de Oro por Recording Industry Association of America, y el premio Grammy Lifetime Achievement Award.