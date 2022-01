La cantante y escritora Patti Smith cumplió 75 años

Patti Smith, conocida como la madrina del punk, saltó a la fama con su álbum debut Horses (1975), con el que trajo un punto de vista feminista e intelectual a la música punk y se convirtió en una de las artistas más influyentes del rock con sus letras rebeldes y provocadoras.

Sus inspiraciones literarias provienen de poetas y escritores como Jean Paul Sartre, Jean Genet, Arthur Rimbaud y Willian Blake, inclinaciones que la llevaron a unirse a un grupo de jóvenes escritores de New Jersey.

Su famoso disco debut, Horses (1975), fue editado con el miembro de la célebre banda, The Velvet Underground, John Cale, como productor, la memorable portada de Mapplethorpe y las colaboraciones de Tom Verlaine (Television) y Allen Lanier (Blue Oyster Cult).

El impacto de esta producción al mundo del rock, y del arte en general, fue trascendental.

El disco fue escogido por los críticos como el segundo mejor del año 1975 en el listado Pazz & Jop de The Village Voice (detrás de The Basement Tapes de Bob Dylan).

Sin duda, Horses es uno de los más impactantes álbumes debut de la historia del rock y su influencia aún perdura en las nuevas generaciones de artistas musicales.

Patti Smith no sólo se ha destacado como cantautora. Es una gran poeta y su gran talento y sensibilidad para la escritura la llevó a ganar múltiples premios. En 2005, fue nombrada Comendadora de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, y en 2019 recibió la Medalla de Oro de Bellas Artes otorgada por el Gobierno de España. En 2007 entró en el Salón de la Fama del Rock and Roll. El 17 de noviembre de 2010, ganó el Premio Nacional del Libro por sus memorias Just Kids,