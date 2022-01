La verdad de Graciela Alfano

Considerada una diva en la nación argentina, Graciela Alfano ha construido su carrera como modelo, actriz y vedette. También logró conquistar a los hombres más poderosos de Argentina entre los que puede enunciarse el fallecido Carlos Saúl Menem, Mauricio Macri, Diego Armando Maradona y Rodrigo “El Potro” Bueno.

De forma reciente, surgió el rumor de que la rubia debilidad habría mantenido un romance clandestino junto al mediático Nicolás Occhiato. Lo insólito es que sucedió cuando este último estaba reconquistando a Florencia Vigna luego de un breve impasse en su relación que duró cerca de siete años.

En la actualidad, la información salió a la luz cuando Nati Jota, que realiza un programa radiofónico con el galán, dio a conocer los detalles del affaire. Este rumor se instaló y luego Ángel de Brito lo retomó.

Ahora, la mujer estuvo en la inauguración de la temporada del carnaval y allí fue indagada sobre su situación sentimental, a lo que respondió: “Primero y fundamental yo estoy enamorada de mí. Primero hay que enamorarse de uno porque uno no puede dar lo que no tiene. Y después compartir con el otro, que el otro esté enamorado de él también. A esta edad uno quiere compartir momentos con distinta gente, es como un chonguerío que está muy divertido. Van a tener que llegar a esta edad para saber qué se siente, porque uno ya no quiere noviazgos, compromisos ni casarse ni nada de eso”.

Por último, al momento de expresar sobre este romance que le adjudicaron, exclamó: “Él habló, yo no hablé nada. Pido que lo traigan a Nico y a mí para que así nos refresquen la memoria. Si el dijo que habrá pasado, yo no me acuerdo de nada. Estoy un poco gagá”.

De esta manera, y muy fiel a su estilo, la mujer dejó la puerta abierta a todas las especulaciones posibles y teorías sobre este amorío.