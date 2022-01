Rodrigo Villalba: “Estoy más cerca de lo que sueño”

Nacido en Buenos Aires, desde su más temprana infancia Rodrigo Villalba soñaba con convertirse en una figura de primera línea en la música. Gracias a su esfuerzo y perseverancia, logró iniciar sus estudios de guitarra en un conservatorio. También puso el puño y las letras en lo que serían sus primeras canciones basadas en las vivencias, en el amor y en las crudas situaciones que supo atravesar siendo un infante.

Al llegar el cambio de milenio, puso a prueba su voz como tenor para probar el ingreso a un coro y además se abocó a la docencia particular prestando clases de instrumento.

Tiempo después, debido a su vocación y talento comenzó a hacerse conocido debido a que su arte sonó en diferentes emisoras y bares dándole la chance de comenzar a trabajar de forma profesional como compositor y cantante.

En la actualidad se encuentra promocionando su nueva producción artística mientras está inmerso en lo que serán los próximos singles. Es por ello que fue entrevistado por este multimedio para indagar sobre el camino andando y los proyectos venideros.

—¿Bajo qué circunstancias te adentraste en el arte de hacer música? ¿Cuáles fueron los detalles de esta arista en tu vida?

—Al cumplir mis doce años, mi papá tuvo la idea de regalarme mi primera guitarra y así lo hizo. Con esfuerzo fue a comprarla y me la obsequió. Por aquél entonces no tenía un esquema definido ni tampoco me abocada a ningún género en particular. De esta manera, con el paso de los años, más precisamente cuando tenía quince, comencé a escuchar a una banda que se llamaba Temple y estaba liderada por Walter Giardino, el célebre guitarrista del grupo argentino Rata Blanca. Allí descubrí que era lo que me gustaba y nunca más dejé este instrumento.

—En este contexto de descubrimientos, ­búsquedas y encuentros entre estilos y géneros, ¿cuáles serían los que te identifican o representan?

—Si bien es el reggaetón el estilo al que me aboqué para mis últimos lanzamientos, aunque suene ambiguo, es uno de los que me gusta. También quiero mencionar el heavy metal que es un perfil que me encanta.

—En el camino recorrido alrededor de todo el globo terráqueo gracias a tu arte, ¿cuáles son los balances realizados?

—A lo largo de mi vida, la carrera profesional fue mutando. De esta manera, pude mutar, además conocí y descubrí otros sonidos y melodías que me llevaron a conocer, estudiar géneros de otras índoles. En la actualidad, es decir hoy en día, me aboqué de lleno a lo urbano, y eso es realmente lo que me encanta. Sucede que, creo, que al haber estudiado tanta música a lo largo de mi carrera, hoy tengo más herramientas a la hora de ponerme a componer, producir como también a la hora de organizar los shows.

—¿Y qué debilidades y fortalezas encontraste en la profesión?

—Si hoy en día tuviera que hacer un balance, podría decir que cada día, estoy más cerca de lo que sueño. Tan solo es una cuestión de tiempo y paciencia.

—¿En qué otros proyectos estás inmerso?

—Hoy en día, estoy presentando mis propios shows con todas canciones de mi autoría. Además realizo unos covers que me fustán mucho. Por otra parte, tengo como planes inmediatos hacer una gira por México y así poder llegar a conquistar cada estado. Por otra parte, en marzo, estaré lanzando un single llamado La cheta que contó con la participación de J. Balvin y Danna Paola.

El camino se hace duro, difícil de a ratos, porque hay momentos de satisfacción y otros, de mucho desconcierto. En este sentido, lo mejor del trayecto es que, día a día, me descubro más a mí mismo.

—¿Qué les recomendarías a las nuevas generaciones que desean seguir tu camino?

—Les diría que no aflojen nunca, que vayan detrás de sus sueños pero que también se preparen para ello. Por otro lado, veo a muchos artistas que suenan en radios y después los ves en vivo pero apenas pueden interpretar. Entonces propongo que si se forman, pueden ser su mejor versión, día tras día, pónganse metas, supérense para que cuando llegue el momento, puedan brindar un show para su público, dándoles lo que ellos esperan y merecen.