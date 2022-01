Netflix: los estrenos de series en enero de 2022

Se acerca un nuevo año y viene acompañado de algunas producciones nuevas y el regreso de otras, que estarán disponibles para ver en la plataforma de Netflix, en el 2022.

Las populares series Ozark, The Sinner y After Life se despiden pero no del servicio de streaming sino que el próximo año llegan sus últimas temporadas que estarán disponibles por un buen rato, hasta el vencimiento de la licencia.

After Life se despide tras dos temporadas desopilantes con Ricky Gervais a bordo. El comediante es el guionista y productor de esta imperdible comedia dramática, pero también forma parte de su elenco como el protagonista de esta historia que muestra las vivencias de un hombre y su falta de sentido, tras perder a su esposa.

La serie Ozark también llega a su fin con su cuarta temporada que estará dosificada ya que estará dividida en dos partes. La primera parte del desenlace de la historia protagonizada por Jason Bateman y Laura Linney contará de 14 capítulos y allí se resolverán algunos de los cabos sueltos dejados por la última temporada de este thriller.

The Sinner, el policial que cautivó a miles de espectadores, también finaliza. "Estoy satisfecho por completar el arco narrativo de Harry Ambrose y este ha sido un viaje increíble”, declaró el showrunner del show.

En cuanto a los estrenos que trae la plataforma en enero, llega la nueva versión del clásico argentino creado por Cris Morena: la remake de Rebelde Way, la tira adolescente que fue furor en nuestro país y en otras partes del mundo.

También se estrena la nueva temporada de El Marginal, la serie producida por Sebastián Ortega. La esperada cuarta temporada trae a nuevos personajes, viejos conocidos y regresos un tanto esperados por el público de esta superproducción nacional.