Franco Maceroni: “Realicé mi sueño de chico”

Durante este año, el joven oriundo de La Plata Franco Maceroni participó del certamen internacional titulado La voz argentina y estuvo en el equipo de la célebre Lali Espósito. Además de abocarse a la música, el buen muchacho también es estudiante en la carrera de Medicina brindada en la Universidad Nacional de La Plata.

En el presente, Franco está promocionando su nuevo single llamado Siento, junto a una producción audiovisual que fue rodada en una casona antigua en Villa Elisa.

Por medio de una entrevista íntima con este multimedio, el artista reveló cuáles fueron sus experiencias sobre los escenarios luego de su participación en el certamen musical. También comentó cuáles son sus proyectos a futuro y qué otras consignas tiene como prioridad en su carrera.

—En relación a tu desarrollo académico y artístico, ¿cómo conjugás los dos oficios en tu vida?

—En mi vida tengo la posibilidad de poder organizarme de la mejor manera a la hora de tocar y estudiar en simultáneo. Los ensayos y el tiempo que le dedico a la producción los organizo en el día a día junto con la universidad. A veces, hay momentos donde los tiempos coinciden, pero la clave está en saber distribuirlo para llevar ambos proyectos adelante. Los fines de semana, las tardes y las noches son los momentos donde me pongo a planificar las nuevas canciones, shows, ensayos, sesiones y contenido para las redes.

—¿Qué sensaciones te rodearon en tu ingreso al certamen de canto? ¿Cuáles fueron las energías que transitaste?

—Cuando entré al certamen fue una locura, la emoción de lo nuevo y de estar en un ambiente profesional fue impactante para mí; realicé mi sueño de chico, ya con cuatro años soñaba con cantar frente a muchas personas, jugaba a estar en un recital parado frente al espejo de mi habitación. Sentí que había llegado y se estaba cumpliendo, fue muy inspirador confirmar que, si uno es constante, los sueños se cumplen.

—¿En qué otros proyectos estás inmerso?

—Hoy, además de la música encontré un lugar en las redes sociales, intercambio ideas con mis seguidores para que ellos sean parte de mi proyecto y puedan sentir la misma emoción cuando salen canciones nuevas. También la actuación es algo que me quedó pendiente y estaría bueno poder empezar a darle su espacio y ver hasta dónde podría llegar.

—¿Cómo viviste el show que diste en La Plata?

—El show en El Teatro Bar de La Plata fue increíble. Cuando estaba por salir al escenario sentía las palmas y los gritos alentadores pidiendo que saliera a dar el show. Era la primera vez que escuchaba tanta gente eufórica en un lugar esperando por mi espectáculo. Eso me dio felicidad, ganas de seguir dando todo y brindar el mejor de los espectáculos. La gente cantó literalmente todas las canciones. Quedé helado de la emoción, hubo momentos donde el público cantó sin que yo tuviera que hacerlo. Cada una de las caras que estaba en el teatro transmitía felicidad y ganas de disfrutar, eso es a lo que yo llamo mi gente.

—¿Qué lanzamientos tendrás en cuenta?

—Próximamente voy a lanzar mi primer single Siento. Se va a estrenar el domingo 9 de enero a las 19, en todas mis plataformas digitales, con un videoclip filmado en una casona de Villa Elisa.

Una vez que Siento esté online, mi idea es sacar la mayor cantidad de temas posibles. Estoy en un tiempo donde me siento inspirado y escribo muchas letras, que me dan ideas nuevas para la música que quiero hacer. Mi idea es difundir el estilo pop rock R&B de mi generación y traerlo al castellano, nuestro idioma. Este estilo no está muy desarrollado en nuestro país pero es de los más escuchados en otras partes del mundo. Creo que sería algo increíble que la gente tenga referentes de ese estilo en mi ciudad y en la Argentina, y se pueda expandir aún más.

—¿Qué expectativas tenés para el futuro?

—La expectativa a futuro es aprovechar cada oportunidad y aportar mucho de mí para mostrar lo que me gusta hacer, por ejemplo: sacar todas las canciones que tengo escritas y hacer shows en diferentes lugares. Quiero componer, cantar y tocar mucho. Ver hasta dónde se puede llegar mientras disfruto en el proceso.