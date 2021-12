Por qué Belén Francese decidió abandonar su carrera artística

Después de haber sido mamá de Vitto a mitad de este 2021, fruto de su matrimonio con Fabián Lencinas, Belén Francese desapareció del ámbito artístico y no se supo más nada de ella. Incluso, su nombre no aparece en las carteleras de los teatros y después de 17 años, la modelo no hará temporada teatral en el verano, por primera vez en su vida.

La realidad es que la llegada de Vitto cambió por completo la vida de Francese. Pese a que le ofrecieron diversas propuestas artísticas, la modelo decidió rechazarlas para ejercer con plenitud su rol de madre y dedicarle todo su tiempo a su bebé de apenas 6 meses de vida.

Ese es el motivo por el cual se encuentra ausente de los medios. Tampoco se subirá a las tarimas el próximo verano debido al tiempo que le demanda la actividad teatral: realizar 2 funciones por noche y acostarse a altas horas de la noche es una dinámica difícil de compaginar con su nueva vida como madre, por lo que decidió tomarse un impasse artístico.