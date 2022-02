A 43 años de la muerte de Sid Vicious, estrella del punk rock

Apenas tenía 21 años cuando la estrella del punk, Sid Vicious murió, el 2 de febrero de 1979, aunque podría decirse que vivió mucho, transitando una existencia tan caótica como divertida.

El irreverente Vicious nació en el 10 de mayo de 1957 en Londres bajo el nombre de John Simon Beverley (el apellido de su madre) o Ritchie (el apellido de su padre biológico).

El abandono de su padre marcó su infancia y la vida de su madre Anne Beverly, quien entró en una profunda depresión volviéndose adicta a las drogas duras. Una dura experiencia inicial que explicará su comportamiento errático y problemático.

En febrero de 1977 se unió a la mítica banda de punk Sex Pistols, convirtiéndose en el bajista y corista de la banda desde febrero de 1977 hasta mediados de 1978.

Con la banda grabó un sólo álbum en 1977, Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, aunque bastó para convertirse en una de las figuras más importantes de la primera ola del punk de la década de los setenta. En enero de 1978, tras la marcha del cantante Johnny Rotten, la banda se disolvió.

El 12 de Octubre del mismo año, Sid descubre a su novia muerta de una puñalada en el abdomen por lo que termina en prisión, acusado del asesinato.

Un tiempo después salió en libertad bajo fianza y con una aparente recuperación de su adicción a las drogas. El 2 de Febrero del 1979 se realizó una fiesta, en la cual la madre de Sid le dio un poco de heroína. Esa misma noche murió por sobredosis a causa de la ingestión masiva de esa droga.