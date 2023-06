Cómo sigue la situación de L-Gante

El caso y la detención del cantante L-Gante es sin dudas el tema de la semana y se lleva toda la atención. Por su lado, Elián —nombre real del trapero— se comunicó a través de una carta escrita por él, en puño y letra. En una de sus visitas se la pudo dar a uno de sus amigos, quien la dio a conocer y conmovió a propios y extraños. Aunque breve, el mensaje fue más que significativo. Escribió: “Gracias el aguante siempre la real. Te quiero hermano. Cumbia 420. Tamos bien”. Quien la compartió fue uno de sus amigos más cercanos, el músico y boxeador Ezequiel Matthysse. El mismo Matthysse, al compartir la carta en sus redes, escribió: “Siempre en las buenas, pero en las malas, muchísimo más”. Un seguidor le preguntó si efectivamente esa carta se la envió L-Gante, y él le aseguró que sí.

Desde su detención, el referente de la cumbia 420 se mantuvo aislado e incomunicado y solo tuvo contacto con su letrado patrocinante, Alejandro Cipolla. En tanto, también recibió la visita de su madre, quien luego de verlo expresó: “Me parece una aberración que ni siquiera a los padres ni a los hermanos nos dejen entrar para que sienta el apoyo. No pedimos entrar en la oficina de Fiscalía, sino en el edificio”, expresó Claudia Valenzuela. El mismo día jueves el cantante tuvo su indagatoria, en la que finalmente negó las acusaciones y no respondió a las preguntas del Ministerio Público Fiscal.

Lo que llamó poderosamente la atención es que, mientras se encuentra detenido, L-Gante publicó una nueva canción. Se llama El día más feliz y está dedicado a sus miembros más cercanos, denominados como “la mafilia”. Justamente, la canción estuvo acompañada de un videoclip en el que aparecen muchos de sus seres queridos, como Tamara Báez, su hija Jamaica y su madre Claudia Valenzuela. Además, también aparecen algunos amigos. La canción tiene ciertos pasajes destacados como “mi cuerpo está completo, pero mi corazón está en pedazos”, “un día me gustaría casarme y tener esposa, y que ninguna persona me sea traica”, “mi mamá me enseñó cosas muy valiosas y lo mismo pienso hacer yo con Jamaica”, “me vendieron el infierno, lo compré y también lo vendí”.

Wanda bancó a L-Gante

Luego de algunos días, la conductora y empresaria rompió el silencio respecto a lo que está sucediendo con L-Gante. Después de varias ocasiones en las que se los vinculó amorosamente —está casi confirmado que tuvieron un breve affaire entre fines del año pasado y comienzos de este—, parece que quedaron como muy buenos amigos. Por las redes, ella expresó: “Soy de esas personas que siempre está de una manera privada, porque el que hace de corazón no lo expone, sobre todo en situaciones delicadas. El que tiene que saber, ya sabe”. No lo nombró a L-Gante, pero era obvio que hablaba de él. Y agregó: “Perdón a las guardias periodísticas, pero prefiero no hablar en público cuando un amigo la está pasando mal”. Su tuit enseguida se replicó por miles. Hace poco ellos compartieron la gala de la entrega de los premios Gardel, y ahí se pudo ver muy buena onda entre ambos. Ahora, ella salió a bancarlo. Vale recordar que Wanda viene de confirmar nuevamente la reconciliación con Mauro Icardi, después de otra tormenta y crisis que tuvieron que atravesar. De hecho, hace apenas unos días el propio jugador de fútbol compartió en redes una imagen en la que se los ve a ambos muy mimosos y abrazados.