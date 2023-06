Dolly Parton, la mujer que le cantó al amor

Nacida en Norteamérica, Dolly Parton es una cantante y compositora que siempre escribió letras de amor, nostalgia y relaciones románticas.

Paso a paso, fue convirtiéndose en la dueña de los temas como 9 to 5, Jolene y también I will always love you, que ganaría fama y popularidad gracias a Whitney Houston.

Sin embargo, su vida personal es todo un misterio, y lo único que se supo es que se casó con un empresario llamado Carl Dean. Es decir, fiel a su estilo privado, la mujer ha compartido cada aspecto de su vida, pero con muchísimo cuidado.

Parton supo componer temas románticos, pero para poder también vivir una historia de amor tuvo que enfrentarse a muchos pruritos de la época. Así, la mujer con peluca, carisma, mucho maquillaje y pestañas postizas supo ganar premios, diseñar sus trajes deslumbrantes y ser la ideadora de una canción para el que fue su compañero de vida, que fue el destinatario de los hits tales como From here to the moon and back y Forever love.

La pareja se constituyó en mundos opuestos, porque a ella le gustaban los flashes y las cámaras, mientras que él vivía por fuera del raid mediático.

Los enamorados se cruzaron de casualidad en una circunstancia que se dio cuando coincidieron en un evento entre amigos en común, y se flecharon para empezar una relación amorosa.

Lamentablemente tuvieron que vivir su relación en el anonimato, ya que una de las cláusulas de la industria discográfica que representaba a Dolly dictaba que no podía mostrar su situación sentimental, por lo que debieron permanecer en la clandestinidad absoluta. Mucho tiempo después, los jóvenes quisieron pasar por el registro civil y el altar, pero fue en absoluto hermetismo con el fin de no caer en ningún escándalo.

Nacida en Tennessee, Dolly Parton estudió el colegio secundario y una vez que lo terminó quiso mudarse a otros lugares para poder triunfar. De esta manera llegó a Nashville, donde se convirtió en una estrella de la música country.

En un momento, supo declarar al diario de corte internacional llamado New York Times: “Siempre quise ser una estrella, y para una estrella, Nashville era el mundo”.

Con ese cambio de estado y ciudad, la mujer fue a trabajar, salió y fue a la lavandería para poner su ropa a tono; el negocio era de unos amigos en común. Allí encontró a su amor, del que nunca más se separó.

A lo largo de dos años la relación anduvo viento en popa, y luego el hombre debió cumplir con el servicio militar obligatorio. Después se casaron y todo marchó sobre ruedas. Siempre estuvieron en la clandestinidad, hasta que pudieron comunicar su estado marital una vez que los contratos laborales lo permitieron.

Por su parte, Dolly encontró el camino correcto, se convirtió en la reina de la música country y fue una aclamada actriz en el cine de Hollywood.

Por su parte, el hombre siempre vivió al costado de la fama de su esposa, y trabajó y vivió en la vida privada.

Una familia de dos

Desde hace casi sesenta años que el matrimonio funciona como siempre, y nunca desearon llegar a fundar una familia con hijos incluidos, decisión que, con el tiempo, tuvo su momento de arrepentimiento.

Sin embargo, logró rever esta arista a través de la creación de una organización que alberga a niños sin hogar y que han vivido en situación de calle.

Otra de las tareas de esta fundación es llevar libros a los más chicos desde su nacimiento hasta los cinco años. Además, tiene un parque de diversiones donde Dolly da conciertos y realiza trabajos de filantropía.

Esta pareja lleva sesenta años en comunión y felicidad, e insiste en que la clave es que cada uno haga su vida para luego compartir otros espacios.

Asimismo, la cantante fue la tapa de Playboy en dos oportunidades. Puede afirmarse que ha disfrutado lo cosechado.