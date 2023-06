La dolorosa relación de Drew Barrymore con su madre

Cuando era pequeña, la actriz Drew Barrymore se hizo famosa por su participación en la película ET, donde interpretaba a la benjamina de la familia.

Tiempo después, hizo una cantidad de roles y trabajos artísticos que la llevaron a saltar a la fama y a la popularidad. Asimismo, empezó un raid peligroso frecuentando la noche, consumiendo drogas y alcohol. Esta situación la llevó a ingresar e centros de rehabilitación en muchas oportunidades.

En los últimos años la mujer dio cuenta de su experiencia familiar en muchas entrevistas y dijo que su madre la había explotado en su carrera. Asimismo, alegó que muchas veces le deseó su muerte. Sin embargo fue un malentendido, pues sus palabras exactas fueron: “Todas sus madres se han ido, y mi madre no. No tengo ese lujo. Pero no puedo esperar”. No obstante, mediante un video en Instagram rechazó esta versión. También alegó ante la repercusión: “Todos los tabloides allá afuera: me han arruinado la vida desde que tengo 13 años. ¿Cómo se atreven a poner palabras en mi boca?”.

Luego publicó un mensaje en sus redes sociales que decía: “He tratado de resolver una relación muy difícil y dolorosa, aunque admito que es difícil de hacer mientras uno de los padres está vivo. No manipulen mis palabras, yo no he dicho que deseo que mi madre estuviera muerta. Nunca lo he dicho, nunca lo haría”.