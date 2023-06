Osvaldo Bazán sufrió un violento robo

El panelista del programa Solo una vuelta más, terminó a las 22 horas el programa y se fue a su casa en auto, pero en una esquina sin luz del barrio Balvanera, a metros de la estación de Once, un delincuente lo interceptó.

“Venía por Anchorena y, al llegar a Perón, paró por el semáforo. Alguien rompió el vidrio de la ventanilla y me sacó el celular”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

El violento episodio pudo haberle causado serias heridas a Osvaldo, que aclaró en el tweet que se encontraba bien para llevar tranquilidad a sus seguidores. “Por poco no me da con esa barreta en la cara, estallaron los vidrios”, explicó.

“Por suerte estaba sentado lejos de la ventanilla, si no con la barreta me reventaba la cara. Gracias por los mensajes”, agregó Osvaldo, que agradeció que “solo fue un robo”, aunque aclaró que no puede usar su celular hasta que adquiera uno nuevo.