Cupido, un programa que fue furor a comienzos de siglo

Puede que en sus comienzos haya sido visto, como se dice hoy, como consumo irónico, pero el programa Cupido se fue convirtiendo en un clásico de la televisión. Fue un talk show creado por la dupla creativa Gastón Duprat y Mariano Cohn mientras que Franco Torchia conducía. El éxito se emitió por la señal de cable Much Music desde 2001 hasta 2003. La dinámica era muy sencilla: dos o más participantes que no se conocían y no se veían las caras iban hablando y respondiendo preguntas que les hacía una voz en off. Las personas estaban sentadas en unos llamativos sillones, si finalmente había onda, los corrían y quedaban enfrentados con la “pareja” recién formada. Sí, claro, era un guiño directo al “se ha formado una pareja” de Roberto Galán. De hecho, sonaba aquel sonido característico que está grabado a fuego en la retina y en la memoria popular.

Era una cita a ciegas para los posibles enamorados aunque abierta a todo el público. El lema del programa también quedó en la memoria: “En contra de las apariencias y a favor del amor”. El propio Torchia en una entrevista contó algunos detalles de aquel recordado programa: “Elegíamos a los participantes de acuerdo a un montón de parámetros que tenían que ver con el barrio, con la edad, con los gustos musicales, pero de ninguna manera con las características físicas. Insisto, porque además no los veíamos, los terminábamos viendo cuando llegaban al estudio”.