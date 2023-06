Mar de fondo, un programa que marcó a una generación

Para muchos, las medianoches desde fines de la década de 1990 hasta mediados de la primera década de los 2000 (más precisamente entre 1999 y 2005) se fueron convirtiendo, de a poco, en un clásico. Casi de culto, se podría decir.

Ocurre que Mar de fondo, el ciclo que estuvo al aire de la señal deportiva TyC Sports durante la medianoche de todos esos años, iba desde las 0 hasta la 1, aunque en más de una ocasión la duración solía extenderse, y con el correr de los años se supo ganar un público más que fiel. En su síntesis, puede entenderse que el programa era un magazine deportivo, de información, humor, actualidad y entrevistas que salían en vivo.

Una de sus características eran las entrevistas y charlas descontracturadas. No solo personajes y personalidades del deporte, porque también las hubo de otras disciplinas. Mar de fondo fue la consagración temprana de Alejandro Fantino como conductor televisivo. El santafesino ya tenía cierto recorrido en radio. Aunque había debutado en el aire de esa misma señal deportiva con otros dos programas, Fuera de juego (1996) y el recordado y entrañable Club Social y Deportivo (1997-1998), que a su modo fue una suerte de precuela de Mar de fondo. A partir de allí, le siguieron conducciones y protagonismos que fueron agrandando su recorrido.

Además de Fantino, entre los coconductores pueden destacarse Gastón Recondo, Marcelo Palacios, Anita Martínez, y el humor a cargo de Luis Rubio y Toti Ciliberto. Con Recondo supieron hacer de su dupla un clásico. Mientras Fantino interpretaba un papel de bohemio, galán y canchero, Recondo era todo lo contrario: recatado, católico, siempre peinado con raya al costado. Mirado a la distancia, el programa no estaba corrido de reproducir los paradigmas machistas de la época, algo muy propio de la pantalla de aquellos años. Pero de todos modos, siempre se le señala el hecho de que, por ejemplo, la genial Anita Martínez tuviera un papel importante durante los primeros años del ciclo.

En una entrevista en Página/12 le preguntaron cómo era trabajar en el ambiente masculino del fútbol. “No hay conflicto. Mi teoría es que cuando uno va a hacer algo en un terreno que no es el propio, tiene que ir relajado, no ir al choque, y me recibieron bien. Mi palabra es aceptada. Aunque no opino de fútbol. Y cuando en los entrenamientos hacía notas en joda con los jugadores, jamás me generó un problema ser mujer. Al contrario, a veces me dijeron cosas que no se las habrían contestado a un hombre”, comentó.