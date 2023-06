Susana Giménez defendió a Marley y despertó la polémica

Susana Giménez realizó polémicas declaraciones al ser consultada por la denuncia por abuso sexual contra Marley.

En las últimas horas, un hombre declaró en Crónica TV que tuvo relaciones sexuales, junto a otros chicos más, con el conductor cuando tenía 14 años.

Al ser consultada por el hecho en una conferencia de prensa, Giménez defendió a su amigo. "No me preocupa la denuncia sobre Marley. Es una persona maravillosa. Eso debe haber prescripto hace 35 años y antes no se hablaba de eso. Tiene un hijo al que adora con toda su alma y es muy cruel que la gente siempre quiera sacarle plata al que trabaja", afirmó la diva.

En ese momento, un periodista le contestó: "Pero más allá si prescribió, es tan grave como lo que pasó". A lo que Susana sostuvo: "Bueno, pero eso es ahora con todo este lío. Antes se te despertaban las hormonas cuando eras adolescente...".

Fue en ese momento, que uno de sus acompañantes la cortó abruptamente para no comprometerla y que se generen problemas.