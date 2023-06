Darío Barassi vuelve a la televisión con Ahora Caigo, su nuevo programa

El nuevo programa que será conducido por Darío Barassi se trata de un formato de preguntas y respuestas donde los concursantes son arrojados al vacío, pero es mucho más.

"Las respuestas son accesibles y aparecen letras para ayudar a los participantes como si fuera un Ahorcado. Me gusta porque se premia el conocimiento como la rapidez y quienes están en la casa también pueden jugar", declaró Barassi.

Además, el conductor agregó: "Apenas me lo ofrecieron al formato lo que más me gustó fue lo lindo de ver caer gente. Yo pensé que tenía la potestad de apretar un botón y abrir el piso para que se caigan, pero no tengo ese…".