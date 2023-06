Shannen Doherty, entre el brillo de la fama y el ocaso de un amor

Desde su niñez, Shannen Doherty siempre supo que quería ser una actriz profesional, y así debutó con su primer rol protagónico a los diez años en la serie familiar Father Murphy, que tuvo su momento de gloria en 1981. Tiempo después, la fama y la popularidad llegaron porque estaba en pleno auge de su niñez y demostraba su talento con creces. De esta manera, en 1974 cursaba sus once años y fue figura de La casita de la pradera, conocida por estos lares como La familia Ingalls, uno de los más grandes éxitos de la TV, en su rol de Jenny Walder.

Sin embargo, su carrera estaba por despegar aún más cuando fue elegida como una de las actrices que integraría la comedia juvenil titulada Beverly Hills, 90210, producida por Aaron Spelling. Allí interpretaría a Brenda Walsh, la hermana gemela de Brandon, el personaje encarnado por Jason Priestley. En pleno apogeo de la novela, que no paraba de renovar sus temporadas, la mujer duró por cuatro consecutivas dentro de este proyecto y luego decidió que se iría en búsquedas de otros horizontes. Por ese entonces corría la mitad de los años noventa, y la joven comenzó a incursionar como actriz en películas para la pantalla chica y dio sus primeros pasos también como productora.

Cuando se avecinaba el cambio de milenio, más precisamente en 1998, la joven volvió a ser convocada por Aaron Spelling para una nueva entrega que estaría caracterizada por la magia y la ciencia ficción. En este sentido, se pondría en el rol de Prue Halliwell en la entrega Hechiceras, filmada en 1998, que relataba las andanzas de tres hermanas descendientes de una familia de brujas con poderes sobrenaturales. Ella era la más responsable y la que protegía a sus hermanas. Además, llevaba la casa adelante y era acompañada por otras mujeres en un notable elenco conformado por Alyssa Milano y Holly Marie Combs.

Asimismo, luego de tres años se fue del show televisivo, no sin antes estar bajo la responsabilidad de la dirección en tres episodios consecutivos. La serie continuó con gran éxito, aunque ya no contaba con su presencia. También volvió a ponerse en la piel de Brenda Walsh para una secuela de Beverly Hills, 90210, que tuvo seis capítulos y fue estrenada en el 2019.

En el plano amoroso, en tanto, Shannen formó distintas parejas con vaivenes (ver aparte).

Lamentablemente, su vida sufrió un giro muy difícil con un diagnóstico que rezaba un mal de estos tiempos: el cáncer de mamas. La mujer comenzó un tratamiento y pudo salir adelante, pero a los años el cáncer regresó, por lo que la actriz continúa luchando.

La actualidad de la actriz

Tras recibir la dura noticia de la enfermedad, su vida afectiva también afrontó cambios. Su matrimonio con el famoso fotógrafo Kurt Iswarienko encontró asperezas y ambos decidieron seguir por caminos separados. Los artistas fueron ante la Corte para pedir el divorcio por diferencias irreconciliables.

La actriz tuvo en remisión a su enfermedad, pero luego volvió a ser hospitalizada por unos meses para llevar adelante los tratamientos correspondientes. Respecto a su separación, indagó: “Kurt y yo tenemos una apreciación mucho más profunda uno por el otro ahora”.

Por su parte, el hombre empezó una relación amorosa con una dibujante y ya no aparece ante el escrutinio público. Además, Shannen no quiere que haya ninguna compensación ni cuota entre cónyuges, por lo que solicitó esta moción ante la Corte, que aún no le fue respondida.

Vale mencionar que la expareja estuvo junta por tres años, luego pasó por el altar y después de una década el amor llegó a su fin. Este significó el tercer matrimonio para la joven, que antes estuvo casada con Ashley Hamilton y Rick Salomon.