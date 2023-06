La separación de Ale Sanz

De forma reciente, Alejandro Sanz hizo una publicación en el universo digital que asustó a sus seguidores, porque daba señales de que pasaba una gran depresión. Luego puso un manto de piedad para evitar que los malos pensamientos llegaran para quedarse.

Ahora, mientras trabaja en su disco nuevo y en una gira que hará por el viejo continente, atraviesa con Rachel Valdés una crisis que seguirá camino al divorcio. Si bien hasta el momento no se han expresado al respecto, se supo que la mujer abandonó el hogar en común y lo hizo con sus pertenencias y objetos de valor.

La relación empezó hace unos años nomás, y fue un flechazo inminente. Además, tan solo a escasas horas de verse, empezaron un noviazgo y se fueron a vivir juntos. Tanta inmediatez no fue un motivo para el que fueran una pareja consagrada, pero ahora los desgastes de la convivencia y los objetivos de vida con distintos puntos de vista acumularon asperezas.

La noticia de la separación sacudió al mundo, y así seguirán, sin compartir la vivienda y dejando los arreglos pertinentes en manos de sus abogados.

De forma reciente, Alejandro Sanz sorprendió a sus seguidores cuando reveló que pasa una situación delicada que está afectando su salud mental, y este comunicado también llamó la atención de los seguidores. Así fue que redactó: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”. Asimismo, reveló: “Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

Ante el comunicado, el hombre recibió el amor y el cariño de los fanáticos.