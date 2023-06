Internaron a Carmen Barbieri

La actriz y conductora fue ingresada durante la jornada de ayer a la Clínica Zabala. Durante la última semana, ella se había ausentado del programa Mañanísima, que la tiene como conductora. Dicho ausentismo preocupó mucho a sus televidentes y seguidores. En un primer momento, se pensaba que no había podido acudir a esos programas debido a un cuadro fuerte de gripe, que la tenía a mal traer durante las últimas semanas.

“Me están haciendo estudios de pulmón. Estoy con suero y, por ahí, me ponen los remedios que necesito. Espero que no sea neumonía”, explicó Carmen Barbieri, quien contrajo coronavirus en mayo de 2021, y su cuadro en aquel entonces había sido muy delicado. “Casi me muero. Me dicen que el Covid que tuve fue heavy, bien fuerte, el de los más fuertes. De cada 10 personas que tienen el Covid que tuve yo, 9 se mueren y 1 se salva. Y ahí estuve yo, eso quiere decir que no era mi momento”, supo contar por aquellos días. Además, en 2022 volvió a tener coronavirus, aunque esta vez con síntomas muchos más leves.

De todas maneras, ella expresó en más de una oportunidad que su estado de salud nunca volvió a ser el mismo luego de aquella vez. Por caso, hizo hincapié más de una vez en que sus cuerdas vocales se vieron afectadas fuertemente y que nunca más las recuperó hasta sentirlas como antes. Y este año tampoco viene siendo muy amable con ella, en lo que a salud respecta. Porque por ejemplo, hacia mediados de abril, ella había tenido que suspender sus actividades al contagiarse el virus del herpes zóster, que le produjo un fuerte sarpullido en el cuello. La misma enfermedad la había afectado algunos años atrás, cuando se le produjo un parálisis facial en la parte izquierda de su rostro. A

demás de ello, por si fuera poco, alrededor de mediados de diciembre del año pasado estuvo internada de urgencia por una lesión en el hombro, luego de una caída que sufrió paseando a su perro.