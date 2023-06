Carmen Barbieri y el conmovedor mensaje a Fede Bal en medio de su internación

Durante la jornada del sábado, el medio se vio sacudido y alertado por la noticia de la internación de la actriz y conductora Carmen Barbieri. De hecho, fue ella misma quien lo informó, desde la clínica Zabala y en diálogo con la prensa: “Me están haciendo estudios de pulmón. Estoy con suero y, por ahí, me ponen los remedios que necesito”.

Ella se encuentra atravesando una neumonía atípica sin infección, luego de varios días de complicaciones de salud que le significaron ausentarse de la conducción diaria del programa Mañanísima. Y fue desde allí mismo que le hizo llegar un sentido y conmovedor mensaje a su hijo Fede Bal. A través de una storie desde su cuenta de IG, la actriz publicó una foto de Federico, arrobándolo junto a un texto que dice “Te extraño”.

Además de ello, dando cuenta de cuánto piensa en su hijo y cuánto lo quiere, y más todavía en esta particular situación que se encuentra atravesando, en su perfil compartió también un video con varias postales de Fede. Y a la publicación la acompañó con la canción Acróstico de Shakira, que en uno de sus pasajes dice: “Lo único que quiero es tu felicidad, y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor”. Por su lado, el actor y conductor no tardó en darse por aludido y enterado del sentido mensaje de su mamá. Y entonces respondió con un emotivo mensaje a la distancia, dado que Federico se encuentra en Italia grabando episodios para Resto del Mundo (El Trece). “Sos adulto cuando en lugar de reírte de los reels que arma tu madre, comenzás a amarlos y extrañarla”, escribió. Y agregó: “Fuerza vieja, ya pronto vas a estar bien”. Junto a esos mensajes, el actor compartió algunas imágenes.

Vale recordar que Bal protagonizó una de las novelas durante el verano de este año, cuando se dieron a conocer las constantes infidelidades que tuvo hacia su pareja Sofía Aldrey. Además de que con el correr de los días se fueron conociendo más y más detalles del asunto. En ese momento, además de planear unos días de descanso fuera del país, Federico se apoyó mucho en la contención de su madre. Es sabido la relación cercana y amorosa que han ido construyendo con el tiempo, aunque, obviamente, han tenido sus idas y venidas.

Por lo pronto, Carmen seguirá internada, pero se encuentra en buen estado y recibiendo visitas de familiares, amigos y otros seres queridos.