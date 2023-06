Los escándalos sexuales que marcaron a Hollywood

Hollywood siempre está dando para hablar según las acciones de sus integrantes. En especial cuando su vida íntima tiene momentos que traspasan los límites y pasan al escarnio público.

Vale empezar en otro siglo, con el matrimonio del humorista y cineasta Charles Chaplin que supo marcar un hito gracias a sus producciones como lo fue Tiempos modernos, por ejemplo. En sus años mozos, a punto cumplir los 40, el hombre salía con una chica menor de edad llamada Linda Grey, precisamente de 15 años, y la dejó embarazada. Luego pasaron por el altar y fundaron una familia numerosa. Tras esto advino un divorcio escandaloso donde ella dio cuenta de los malos tratos que recibía.

En pleno cambio de época con el advenimiento de los años 90, una mujer descendiente de una familia aristocrática comenzó a salir con magnates y fundó una agencia de acompañamientos que ofrecía sus servicios para los famosos de Hollywood. Así, Heidi Fleiss, conocida como “la madama de Hollywood” cumplió casi dos años de prisión por lavado de dinero y ejercicio de la prostitución. Ella se jactaba que los famosos iban a su encuentro cuando tenía la agencia, aunque el único que se vislumbró fue el actor Charlie Sheen que fue citado a declarar en el juicio. Trascendieron otros nombres pero nunca fueron confirmados: Johnny Depp, Billy Idol, Jack Nicholson, el realizador George Lucas y Hugh Hefner.

Otro caso fue el descubrimiento de Hugh Grant mientras mantenía relaciones sexuales en un auto junto a una transformista. Allí se encontraba en plena promoción de una película y además estaba de novio con la actriz Elizabeth Hurley. Luego del escándalo hizo un descargo en un programa y le pidió perdón a sus seres queridos.

Por su parte, Bill Cosby fue denunciado por 40 mujeres por abuso y comportamiento sexual indebido. Esto surgió en pleno apogeo del movimiento Me too. Así las convocaba a su casa para darles clases de actuación pero las drogaba con sedantes. De todas las causas, muy pocas prosperaron y fue condenado a cumplir 10 años de cárcel.

Otro de los referentes de este mercado fue el actor Kevin Spacey que también está acusado por el acoso a jóvenes menores de edad en situaciones de ocio o en el trabajo. Por ese entonces decía: “Como saben mis conocidos más cercanos, he tenido en mi vida relaciones tanto con hombres como con mujeres. He amado y he tenido encuentros sentimentales con hombres a lo largo de mi vida y en la actualidad he decidido vivir como gay”. Además se internó en una clínica para tratar su adicción al sexo. Luego fue desvinculado de una serie que protagonizaba como también de algunos filmes que tenía en agenda.

El rey del pop Michael Jackson también estuvo en la mira por dos niños que lo indicaron como abusador. Sucedía que invitaba a sus familias de gira y los hechos ocurrieron en más de una oportunidad. Las partes llegaron a acordar en el ámbito de lo privado donde fueron indemnizados por 20 millones de dólares.