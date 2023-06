Karina Jelinek confirmó su separación

Después de tantos rumores y trascendidos se confirmó que Karina Jelinek se separó de Flor Parise y que se encuentra nuevamente soltera. Hacía ya semanas que en los medios circulaban varias versiones pero fue la propia Karina quien lo confirmó. Y lo hizo a través de sus redes sociales, para que no quedara duda o especulación alguna. Hacía poco más de un año que Karina y Florencia estaban juntas. Vale señalar que ellas ya tenían una relación de años, no sólo de amistad sino también laboral ya que Parise fue durante muchos años su representante.

Karina, entonces, eligió las redes para dar a conocer la noticia. Hacía mucho que no estaba presente, posteaba o publicaba algo en las redes, algo que llamó mucho la atención a los miles de seguidores que tiene, pero apareció con todo. “¡Aparecí! Perdón, amores. Me pasaron cosas como, todo al mundo”, fue lo primero que posteó, junto a una serie de fotos en las que se la ve en ropa interior. Acto seguido, dio pie para que, quienes quisieran, le dejaran preguntas. Y la primera, justamente consultaba si se encontraba soltera. “Sí, hace rato” dijo así, sin vueltas, al pan, pan. Por si fuera poco, luego de esa respuesta le volvieron a preguntar por su estado amoroso. Y nuevamente respondió “Soltera y tranquila”. La cosa siguió en ese tenor de preguntas y respuestas. También expresó, respecto a los planes que tenía para la noche: “Me quedo en casa con mi perrita, Coco”, aseguró y lanzó una fuerte frase: “Mejor sola que mal acompañada”.

Otra señal que no deja lugar a dudar es que ella borró todos los posteos y las fotos que tenía y en la que aparecían juntas, ella y Flor. Por su lado, Parise, casi al mismo tiempo dejó una contundente frase que no hace otra cosa que recontra confirmar, por ambos lados, que el amor entre ambas llegó a su fin. Florencia publicó en una de sus stories: “A veces tomar distancia es la opción más dolorosa y al mismo tiempo la más saludable”.

Vale señalar que la última aparición juntas en público había sido hacia el mes de marzo, en el cumpleaños de su amiga Belén Francese. Allí, se las pudo ver muy mimosas, cariñosas y con mucha buena onda entre ellas. Antes, habían encendido las redes sociales para el día de los enamoradas, el 14 de febrero, subiendo una serie de fotos hot en blanco y negro donde se alcanzaba a ver a ambas casi desnudas y en postales y situaciones muy sensuales. Tras aquella sesión de fotos compartidas, Karina había confesado que ello le había ocasionado ciertos contratiempos con su familia: “Mi hermana Violeta me eliminó del grupo familiar por un comentario que hizo Yanina Latorre. Toda mi familia es conservadora y estructurada”. Y algunos meses antes de ello, durante mediados del 2022 ella se había referido a la posibilidad y las ganas de ser mamá. “Me gustaría adoptar, porque hay tantos niños que no tienen donde ir y necesitan un hogar; o alquilar un vientre también, ¿por qué no? Me gustaría tener muchos hijos, seguramente ya se va a dar. Estoy en eso. Es un proceso que estoy haciendo, me va a ayudar una amiga que va a poner el vientre”.

Antes de conocerse el noviazgo con Flor Parise, ella protagonizó uno de los romances más recordado de los últimos años. Se casó con el empresario Leonardo Fariña el 28 de abril de 2011 tras tres meses de noviazgo. Y en mayo de ese mismo año dejaron de vivir juntos y comenzaron los trámites de divorcio. Así las cosas, luego de tanto runrún la propia modelo acaba de blanquear su soltería. Aunque no especificó fechas ni motivos. Y por ahora, por lo que muestra en sus redes, no tiene apuro en volver a enamorarse.