La deuda de Alejandro Sanz

El cantante Alejandro Sanz no transita sus mejores momentos debido a que ha publicado un sinfín de mensajes de dudoso buen gusto que ha preocupado a su círculo íntimo. De esta manera escribía en sus redes sociales: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Estoy trabajando para que se me pase… pero a veces no quiero ni estar”. Asimismo todos sus seguidores pusieron mensaje de aliento para que pueda salir adelante.

Con el pasar de los días, todo fue mejorando y el cantante volvió a explayarse sobre su estado anímico: “Vamos por el día de mañana. El sol está de camino”.

En este contexto trascendió la noticia que el músico está atravesando una separación de su esposa y artista plástica debido a un desgaste producto de la convivencia.

Por otro lado, su problema también se agranda porque tiene problemas económicos debido a que tiene una deuda de quince millones de euros. Sucede que un amigo suyo ofreció sus servicios como mánager en sus últimos años de carrera profesional pero no habría desempeñado sus tareas como corresponde debido a que las cuentas bancarias tuvieron falta de pago y además se generó una deuda con el fisco español.

En este contexto, el hombre puso manos a la obra para terminar con el caos y es por ello que vendió dos propiedades ubicadas en Madrid y Miami respectivamente para poder afrontar lo sucedido. Sin embargo aún no hizo las inversiones correspondientes para saldar sus deudas.

Por otro lado, su exesposa Raquel Perera decidió romper el silencio y emitió una serie de declaraciones para poder poner un manto de paz al asunto: “Creo que es un momento temporal y pasajero. Alejandro está cansado, que es un sentimiento que a todos nos pasa. Lleva de gira muchos meses dándolo todo y yo creo que es normal”.